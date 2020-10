Ναγκόρνο Καραμπάχ τώρα: Πώς πολεμά το Αζερμπαϊτζάν την Αρμενία

Ναγκόρνο Καραμπάχ τώρα: Οι πολεμικές συγκρούσεις στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ συνεχίζονται για 11η μέρα. Τη Δευτέρα η προεδρία του Ναγκόρνο-Καραμπάχ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του αποσύρονται από ορισμένους τομείς του μετώπου «για στρατηγικούς λόγους, προκειμένου να αποφύγουμε άσκοπες απώλειες και να επιφέρουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ζημιά στον αντίπαλο». Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη των συγκρούσεων, στις 27 Σεπτεμβρίου, που το Ναγκόρνο-Καραμπάχ ανακοινώνει ότι εγκατέλειψε θέσεις του. Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν είχε ανακοινώσει ότι οι αρμενικές δυνάμεις «εγκατέλειψαν τις θέσεις τους» στον τομέα του Χαντρούτ.

Χθες Τρίτη, αξιωματούχοι του Ναγκόρνο-Καραμπάχ είπαν ότι άλλοι 21 στρατιώτες του υπό αρμενικό έλεγχο θύλακα σκοτώθηκαν στις μάχες με το Αζερμπαϊτζάν, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στρατιωτών στους 244 αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στις 27 Σεπτεμβρίου. Χθες το μεσημέρι, το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανακοίνωσε την έναρξη ευρείας κλίμακας επίθεσης του στρατού του Αζερμπαϊτζάν στο νότιο τμήμα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Τα όπλα του Αζερμπαϊτζάν

Από τη μέχρι τώρα έκβαση των μαχών, αλλά και από το οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει κερδίσει την αεροπορική υπεροχή χάρη στα νέας τεχνολογίας τουρκικά και ισραηλινά drone που διαθέτει, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Ενδεχομένως, η αζερική αεροπορία υποστηρίζεται και με άλλους τρόπους από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Επιπλέον, η Τουρκία φαίνεται ότι έχει μεταφέρει Σύρους μισθοφόρους για να στηρίξουν τις δυνάμεις των Αζέρων. Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ κατηγόρησε τον Ταγίπ Ερντογάν, ότι είναι ο κύριος υποκινητής της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ο Άσαντ επιβεβαίωσε ότι Σύροι μαχητές έχουν μεταφερθεί στο πεδίο της μάχης.

#Azerbaijan Armed Forces continue to destroy Armenian positions with Israeli made Kamikaze drones. pic.twitter.com/fxPx1WUET9 — Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) October 4, 2020

Ανάκληση του πρέσβη

Η πίεση που επιχειρεί να ασκήσει το Αρμενία στο Ισραήλ, δείχνει τη σημασία που έχει η προμήθεια σύγχρονων όπλων από το Αζερμπαϊτζάν. Η Αρμενία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της από Τελ Αβίβ, δύο μόλις εβδομάδες μετά τα εγκαίνια της πρεσβείας της. Ο λόγος που επικαλέστηκε το Γερεβάν είναι ότι σύμφωνα με δεδομένα από τον τόπο παρακολούθησης πτήσεων FlightTracker 24, ένα φορτηγό αεροσκάφος της αζερικής εταιρίας Silk Way από το αεροδρόμιο Ραμόν, κοντά στην στρατιωτική βάση ‘Οβντα, στο νότιο Ισραήλ, για να μεταφέρει προφανώς στρατιωτικό εξοπλισμό.

Το 2016, ο Αζέρος πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ είχε δηλώσει ότι η χώρα του είχε ήδη αγοράσει στρατιωτικό υλικό 4,1 δισ. ευρώ από το Ισραήλ. Την τελευταία πενταετία, το Ισραήλ ήταν ο πρώτος προμηθευτής όπλων στο Αζερμπαϊτζάν, ξεπερνώντας τη Ρωσία, με πωλήσεις άνω των 631 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI). Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, η εταιρία Elbit Systems πούλησε πρόσφατα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Μπακού.

Η Γκάλια Λίντενστραους, αναλύτρια στο Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών του Τελ Αβίβ, έκανε το εξής σχόλιο για τις σχέσεις Ισραήλ-Αζερμπαϊτζάν: «Πρόκειται για στρατηγικές σχέσεις: το Ισραήλ εισάγει σημαντικό μέρος του πετρελαίου του από το Αζερμπαϊτζάν και εξάγει τα όπλα του στο Αζερμπαϊτζάν, έναν από τους κύριους πελάτες της ισραηλινής στρατιωτικής βιομηχανίας.»

Here, an #Azerbaijan "kamikaze drone" is filmed (likely for 1st time) striking an #Armenia target today — possibly an #Israel-made "SkyStriker." C21st warfare:pic.twitter.com/kKxDQzo67E — Charles Lister (@Charles_Lister) October 1, 2020

The protection of civilians caught in the escalating conflict between #Armenia and #Azerbaijan over the Nagorno-Karabakh region must be prioritized. https://t.co/oPBVZ8o1oS — Amnesty International (@amnesty) October 5, 2020

Terrifying moment a pair of prohibited cluster bombs hit a Stepanakert neighborhood pic.twitter.com/rXvI142YvC — Dr. Artyom Tonoyan (@ArtyomTonoyan) October 4, 2020

Καταγγελία Διεθνούς Αμνηστίας

Εντωμεταξύ, η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε ότι το Αζερμπαϊτζάν έριξε απαγορευμένες βόμβες διασποράς στο Στεπανακέρτ, την πρωτεύουσα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Η ΔΑ επαλήθευσε πληροφορίες για τη χρήση αυτών των όπλων, η οποία καταγγελλόταν με βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από αρμενικές πηγές στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι ειδικοί της Διεθνούς Αμνηστίας «μπόρεσαν να εντοπίσουν τις κατοικημένες ζώνες του Στεπανακέρτ όπου γυρίσθηκαν αυτές οι εικόνες και να ταυτοποιήσουν βόμβες διασποράς M095 DPICM ισραηλινής κατασκευής, που φαίνεται να ρίχτηκαν από τις αζερινές δυνάμεις», αναφέρει η ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας. «Η χρήση βομβών διασποράς απαγορεύεται σε όλες τις περιπτώσεις από τον διεθνή ανθρωπιστικό νόμο. Η ανάπτυξη αυτών των όπλων, που πλήττουν αδιακρίτως σε κατοικημένες ζώνες, είναι τρομακτική και απαράδεκτη», υπογράμμισε ο Ντένις Κριβόσεεφ, διευθυντής της Αμνηστίας για την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.