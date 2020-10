Τζο Μπάιντεν – σύζυγος: Το τρυφερό βίντεο που έγινε viral

Τζο Μπάιντεν – σύζυγος: Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε σόου με τον κορωνοϊό, τουιτάροντας από το νοσοκομείο και βγάζοντας επιδεικτικά τη μάσκα, το ζεύγος Μπάιντεν λάμβανε όλα τα μέτρα προστασίας. Ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν προσγειώθηκαν χθες στο Μαϊάμι, όπου τους περίμεναν οι δημοσιογράφοι για μερικές δηλώσεις. Εκεί, η Τζιλ πήγε πίσω από τον σύζυγό της και τον μετακίνησε λίγα βήματα ώστε να έχει την σωστή απόσταση από τους ρεπόρτερ. Ένα μέλος της ομάδας του υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ απαθανάτισε την απίθανη στιγμή και μοιράστηκε το βίντεο στο Twitter.

«Να βρεις έναν σύντροφο που να σε προσέχει όπως κάνει η Τζιλ για τον Τζο Μπάιντεν», έγραψε χαρακτηριστικά. Το βίντεο έγινε αμέσως viral με 3 εκατ. προβολές, χιλιάδες likes, retweets και σχόλια στα social media. Όλοι αποθέωσαν την Τζιλ, λέγοντας πώς ξέρει τι πρέπει να κάνει τόσο για τη δική της προστασία και του συζύγου της όσο και των γύρω τους. Μάλιστα, ο τρόπος της είναι τρυφερός και μοναδικός.

