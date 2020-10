Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν Ελλάδα: Αναβάλλεται το ταξίδι της

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν Ελλάδα: Την αναβολή της επίσκεψής της στην Ελλάδα ανακοίνωσε με βίντεο που ανήρτησε στο λογαριασμό της στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ενώ ενημέρωσε ότι θα συμμετάσχει στην τελετή για το βραβείο “Αυτοκράτειρα Θεοφανώ” μέσω βίντεο. “Βρίσκομαι σε καραντίνα τώρα διότι την περασμένη εβδομάδα ήμουν σε συνάντηση με πρόσωπο που βρέθηκε θετικό στον COVID. Αυτός είναι και ο λόγος που τραβώ αυτό το βίντεο με το κινητό μου τηλέφωνο ενώ είμαι σε αυτοπεορισμό. Δεν μπορώ να ταξιδέψω στην Ελλάδα τώρα” ανέφερε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Η επικεφαλής της Κομισιόν έκλεισε το μήνυμά της λέγοντας “ευχαριστώ” στα ελληνικά.

“Θα ήθελα να βρίσκομαι στην Ελλάδα την Τετάρτη και την Πέμπτη, πρώτα στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα. Τα πάντα ήταν έτοιμα, τα πάντα ήταν κανονισμένα και ανυπομονούσα να είμαι παρούσα στην τελετή για το βραβείο “Αυτοκράτειρα Θεοφανώ”. Αλλά ο κορονοϊός κάνει τα πράγματα δύσκολα. Βρίσκομαι σε καραντίνα τώρα διότι την περασμένη εβδομάδα ήμουν σε συνάντηση με πρόσωπο που βρέθηκε θετικό στον COVID. Aυτός είναι και ο λόγος που τραβώ αυτό το βίντεο με το κινητό μου τηλέφωνο ενώ είμαι σε αυτοπεριορισμό. Δεν μπορώ να ταξιδέψω στην Ελλάδα τώρα. Λυπάμαι πολύ γι’ αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μειώσουμε τη διάδοση του ιού.

Αλλά θα είμαι μαζί σας στη Θεσσαλονίκη για το βραβείο “Αυτοκράτειρα Θεοφανώ” μέσω βίντεο. Ανυπομονώ γι’ αυτό και υπόσχομαι να επισκεφθώ την Ελλάδα όταν τα πράγματα βελτιωθούν. Ευχαριστώ!”

I would have loved to go to Greece this week but coronavirus is making things difficult. I'm now in self isolation. I am very sorry, and I promise to visit Greece as soon as the situation allows it. Ευχαριστώ! pic.twitter.com/pl0VxU912P

