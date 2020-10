ΠΑΟΚ – μεταγραφές: Πήρε Μουργκ

ΠΑΟΚ – μεταγραφές: Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και τον πλέον επίσημο τρόπο ο Τόμας Μούργκ. Ο 25χρονος μέσος θα καλύψει το κενό που προέκυψε από την μεταγραφή του Δημήτρη Πέλκα στην Φενέρμπαχτσε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο «δικέφαλος του βορρά» θα βγάλει από τα ταμεία του 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μούργκ έρχεται από την Ραπίντ Βιέννης και ήδη ανακοινώθηκε από τους Θεσσαλονικείς.

Έτσι, ο 25χρονος θα ακολουθήσει τον Στέφαν Σβάμπ στο δρομολόγιο Βιέννη-Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Με τα χρώματα της Ραπίντ έχει αγωνιστεί 163 φορές, έχοντας πετύχει 35 γκολ και μοιράζοντας 40 ασσίστ. Έχει ξεκινήσει την καριέρα του στην Στούρμ Γκράτς. Ενώ, έχει αγωνιστεί σε Γκράτσερ, Ρίντ και την μεγάλη αντίπαλο της Ραπίντ, Αούστρια Βιέννης.

Ο Μούργκ μπορεί να προσφέρει αρκετά στον χώρο του κέντρου για τον ΠΑΟΚ. Αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος, όμως μπορεί να δώσει και λύσεις ως δεύτερος επιθετικός, αφού έχει εξαιρετικά επιθετικά στοιχεία. Ενδεικτικό είναι πως στο ξεκίνημα της σεζόν έχει πετύχει 2 γκολ και έχει μοιράσει 3 ασσίστ σε 7 αγώνες. Ο 25χρονος είχε συμβόλαιο με την Ραπίντ για ακόμα δύο χρόνια, όμως οι «ασπρόμαυροι» φάνηκαν αποφασισμένοι και τον έκαναν δικό τους!

TRANSFER UPDATE 🤩 #PAOK completed the signing of Thomas Murg from Rapid Vienna. The Austrian midfielder agreed on a four year contract. #welcome #RiseUp #transfers pic.twitter.com/qH8w2LfrvX

— PAOK FC (@PAOK_FC) October 5, 2020