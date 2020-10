Ναγκόρνο Καραμπάχ – Ελλάδα: Το “ευχαριστώ” της προέδρου των Αρμενίων στη χώρα μας

Ναγκόρνο Καραμπάχ – Ελλάδα: Mε μεγάλη ανησυχία 70.000 πολίτες από την Αρμενία που βρίσκονται στην Ελλάδα παρακολουθούν τις εξελίξεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Όσοι, μάλιστα, διατηρούν δεσμούς με την πατρίδα τους επικοινωνούν καθημερινά μεταφέροντας το πολεμικό κλίμα που υπάρχει μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν στο Αρτσάχ οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν υποστηριζόμενες ανοικτά από την Τουρκία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το Αρτσάχ είναι η νέα ονομασία του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Κατοικείται από Αρμένιους που κατά βάση είναι Ορθόδοξοι, είναι αυτόνομη Δημοκρατία που λειτουργεί ως de facto μέρος της Αρμενίας και διεκδικείται από το Αζερμπαϊτζάν με τις πλάτες της Τουρκίας.

Το ethnos.gr επικοινώνησε με την πρόεδρο της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδας, Χαρουτουνιάν Χριψιμέ, η οποία από την πλευρά της έκανε δημόσια έκκληση για την άμεση κατάπαυση των πολεμικών συγκρούσεων, ενώ κάλεσε τους Αρμένιους αλλά και τους Έλληνες στη συγκέντρωση συμπαράστασης στον αρμενικό λαό που θα γίνει την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, στις 17.00 στο Σύνταγμα. «Ο κόσμος δεν γνωρίζει πολλά, διότι η προπαγάνδα του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας έχει δημιουργήσει σύγχυση σχετικά με το ποιος κάνει την επίθεση και ποιος αμύνεται. Η μάχη είναι άνιση. Η Αρμενία είναι ο Δαβίδ και απέναντι έχει τον Γολιάθ. Βέβαια, όπως γνωρίζουμε, ο Δαβίδ είναι αυτός που νίκησε τον Γολιάθ και το ίδιο συνέβη και άλλες φορές που το Αζερμπαϊτζάν έκανε επιθέσεις. Και το 2016 το Αζερμπαϊτζάν είχε κάνει επίθεση. Τότε οι συγκρούσεις κράτησαν τέσσερις ημέρες και σταμάτησαν με την παρέμβαση του ΟΗΕ. Γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία η σημερινή συνεδρίαση του ΟΗΕ».

Η πρόεδρος των Αρμενίων στην Ελλάδα είναι σε καθημερινή επαφή με την πατρίδα και μαθαίνει όλα τα νέα: «Είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση γιατί γίνονται απευθείας επιθέσεις από τον στρατό του Αζερμπαϊτζάν μέσα στην πόλη του Στεπανακέρτ. Στο Ναγκόρνο Καραμπάχ κατοικούν μόνο Αρμένιοι. Τα μεγάλα προβλήματα του Ναγκόρνο Καραμπάχ διογκώθηκαν από την προσάρτηση της περιοχής από τον Ιωσήφ Στάλιν στην ΕΣΣΔ, η οποία όταν κατέρρευσε άφησε εκτεθειμένους τους Αρμενίους. Η κατάσταση είναι τραγική. Οι πολίτες είναι στα καταφύγια. Τα σχολεία έχουν κλείσει. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για να συγκεντρωθούν φάρμακα, τρόφιμα, ρούχα για τους πολίτες που τα έχουν ανάγκη».

Syrian paper @press_jesr publishes image of what it says is an injured #Syria #SNA fighter from #Homs. The photo was taken in #Azerbaijan. Jesr said he died shortly after this it was taken. The list of KIA Syrians in #NagornoKarabakh has grown to 30+ pic.twitter.com/MZh4r0Iteh

— Riam Dalati (@Dalatrm) September 30, 2020