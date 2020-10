Στόλτενμπεργκ Ελλάδα – Τουρκία: Επισκέψεις την επόμενη εβδομάδα

Στόλτενμπεργκ Ελλάδα – Τουρκία: Την Αθήνα θα επισκεφτεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΝΑΤΟ, ο κ. Στόλτενμπεργκ θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπουργούς Εξωτερικών Νίκο Δένδια και Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο. Μία ημέρα νωρίτερα, στις 5 Οκτωβρίου, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ θα επισκεφτεί την Άγκυρα, όπου θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου και άλλους υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.

Οι επισκέψεις Στόλτενμπεργκ θα γίνουν μια εβδομάδα μετά τη συμφωνία Ελλάδας – Τουρκίας για τη δημιουργία μηχανισμού αποτροπής σύγκρουσης στην Ανατολική Μεσόγειο,. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΝΑΤΟ ο μηχανισμός έχει σχεδιαστεί για τη μείωση του κινδύνου συμβάντων και ατυχημάτων και περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ανοιχτής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, για τη διευκόλυνση της αποσυμπίεσης στη θάλασσα ή στον αέρα.

Πηγές από το ελληνικό υπουργείο Άμυνας σημειώνουν ότι μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία η Τουρκία δεσμεύτηκε στο Διεθνές Δίκαιο και στους κανόνες καλής γειτονίας, ενώ το τουρκικό ΥΠΑΜ ανακοίνωσε ότι το πρώτο ραντεβού ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες έχει οριστεί για τις 5 Οκτώβρη τονίζοντας πως διαπιστώθηκε συν-αντίληψη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στα βασικά θέματα.

I welcome the establishment of a military de-confliction mechanism @NATO to reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. This was achieved through the constructive engagement of Greece and Turkey. I remain in close contact with both Allies. https://t.co/yoxW04L0Cp

