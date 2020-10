Τραμπ κορονοϊός: Το βίντεο που… θυμήθηκαν τα ΜΜΕ των ΗΠΑ

Τραμπ κορονοϊός: Σαν βόμβα έπεσε στις ΗΠΑ και σε όλον τον πλανήτη η είδηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 και τίθενται σε καραντίνα άμεσα. «Απόψε, η πρώτη κυρία και εγώ διαγνωστήκαμε θετικοί στον κορωνοϊό», ανέφερε μέσω Twitter ο 74χρονος πρόεδρος της ισχυρότερης δύναμης του κόσμου. «Θα αρχίσουμε την καραντίνα μας και τη διαδικασία ανάρρωσής μας αμέσως. Θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί!», πρόσθεσε ο μεγιστάνας, πληκτρολογώντας τη λέξη «μαζί» με κεφαλαία, όπως συνηθίζει για έμφαση. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωνε ότι η Χόουπ Χικς, στενή συνεργάτιδά του, προσβλήθηκε από τον κορωνοϊό· ενώ ενημερωμένη πηγή δήλωσε πως παρουσιάζει συμπτώματα της COVID-19. «Φοράει συχνά μάσκα αλλά διαγνώστηκε θετική», είπε ο Τραμπ και διευκρίνισε πως περνάει «πολύ χρόνο με τη Χόουπ, όπως και με την πρώτη κυρία».

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, πολλά αμερικανικά ΜΜΕ «θυμήθηκαν» την αμφιλεγόμενη στάση του Αμερικανού προέδρου όσον αφορά στα μέσα προστασίας κατά του κορωνοϊού και πιο συγκεκριμένα τις μάσκες. Μόλις πριν από λίγες μέρες, στο πρώτο debate μεταξύ των υποψηφίων για την αμερικανική προεδρία στις επικείμενες εκλογές, ο Τραμπ είχε ειρωνευτεί τον Τζο Μπάιντεν επειδή εμφανίζεται παντού με μάσκα. «Όταν χρειάζεται φοράω μάσκα. Δεν φοράω τις μάσκες όπως αυτός», είπε δείχνοντας τον Μπάιντεν και συνέχισε, «Κάθε φορά που τον βλέπεις φοράει μάσκα. Μπορεί να μιλάει σε κάποιον στα 60 μέτρα απόσταση και φοράει τη μεγαλύτερη μάσκα που έχω δει ποτέ».

«Οι μάσκες κάνουν μεγάλη διαφορά» επισήμανε με σοβαρότητα ο Μπάιντεν, εξηγώντας πως οι ειδικοί λένε ότι αν όλοι φορούσαν μάσκες και κρατούσαν αποστάσεις, θα μπορούσαν να σωθούν 100.000 ζωές μέχρι τον Ιανουάριο.

"I don’t wear a mask like him. Every time you see him, he’s got a mask. He could be speaking 200 feet away from you and he shows up with the biggest mask I’ve ever seen," Trump told Biden at the #2020Debates, which took place less than 72 hours ago https://t.co/C7XTENNHVR pic.twitter.com/V2iLELsihJ

