Μελάνια Τραμπ κορονοϊός: Το tweet της Πρώτης Κυρίας μετά την ανακοίνωση “βόμβα”

Μελάνια Τραμπ κορονοϊός: Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό, όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος. Λίγο αργότερα, όμως η σύζυγός του θέλησε κι αυτή να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως είναι καλά στην υγεία τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αρχικά πως θα μπει σε καραντίνα με την σύζυγό του, μετά το θετικό κρούσμα κορωνοϊού στην στενή του συνεργάτιδα Χόουπ Χικς και πρόσθεσε πως έκανε τεστ περιμένοντας τα αποτελέσματα. Λίγο πριν την μία τα ξημερώματα (ώρα Αμερικής), ο Αμερικανός πρόεδρος, όμως επιβεβαίωσε, μέσω Twitter πως τόσο ο ίδιος όσο και η Μελάνια Τραμπ βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό και πως θα παραμείνουν σε καραντίνα στον Λευκό Οίκο. «Απόψε, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και εγώ διαγνωστήκαμε θετικοί στον COVID-19. Ξεκινάμε την καραντίνα μας και τη διαδικασία ανάρρωσης αμέσως. Θα το περάσουμε μαζί και αυτό» έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Λίγα λεπτά αργότερα και η σύζυγός του, επιβεβαίωσε την είδηση, καθησυχάζοντας τον κόσμο πως είναι καλά στην υγεία τους, όπως εξάλλου τόνισε και ο γιατρός τους, και πως θα αναβάλει όλες τις υποχρεώσεις της. Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της, η Μελάνια Τραμπ έγραψε: «Όπως πολλοί Αμερικανοί φέτος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και εγώ παραμένουμε σε καραντίνα στο σπίτι, αφότου διαγνωστήκαμε θετικοί στον κορωνοϊό. Νιώθουμε καλά και ανέβαλλα όλες τις επερχόμενες δεσμεύσεις μου. Βεβαιωθείτε ότι μένετε ασφαλείς και όλοι θα το ξεπεράσουμε μαζί».

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020