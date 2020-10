Αρμενία – Αζερμπαϊτζάν τώρα: Ο Πασινιάν ζητά εξηγήσεις από το ΝΑΤΟ για την Τουρκία

Αρμενία – Αζερμπαϊτζάν τώρα: Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, κάλεσε τους συμμάχους της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ να εξηγήσουν γιατί η Άγκυρα εμπλέκεται στη σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Σε συνέντευξή του στην καναδική εφημερίδα «Globe and Mail» ο Αρμένιος πρωθυπουργός δήλωσε ότι η έξοδος της Τουρκίας από τον νότιο Καύκασο αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την ειρήνη στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

«Τουρκικό στρατιωτικό προσωπικό και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εμπλέκονται άμεσα στις εχθροπραξίες. Οι σύμμαχοι της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ πρέπει να εξηγήσουν γιατί τα τουρκικά F-16 βομβαρδίζουν τις πόλεις και τα χωριά του Ναγκόρνο-Καραμπάχ σκοτώνοντας αμάχους» ανέφερε χαρακτηριστικά. Με μια σειρά tweets, ο Πασινιάν επίσης κατηγόρησε την Άγκυρα ότι έχει επιστρέψει στον Νότιο Καύκασο «για να ολοκληρώσει την Γενοκτονία των Αρμενίων», επισημαίνοντας ότι η «Αρμενία και οι Αρμένιοι του Νοτίου Καυκάσου παραμένουν εμπόδιο στην συνεχιζόμενη τουρκική επέκταση προς τα βόρεια, τα βορειοανατολικά και τα ανατολικά και την πραγματοποίηση του ιμπεριαλιστικού της ονείρου».

​Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα «Le Figaro», ο Πασινιάν ανέφερε ότι το Γερεβάν έχει αποδείξεις ότι Τούρκοι στρατιωτικοί ελέγχουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και σχολίασε ότι η Άγκυρα θα πρέπει να εκδιωχθεί από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) λόγω της «επιθετικής και της μονόπλευρης» θέσης της στη σύρραξη στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Why has Turkey returned to the South Caucasus 100 years later? To continue the #ArmenianGenocide.

For Turkey, however, continuing a genocidal policy is not only a means of implementing Armenophobia, but also a pragmatic task.

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) October 1, 2020