Σύνοδος Κορυφής 2020 1/10: Στο τραπέζι η τουρκική προκλητικότητα

Σύνοδος Κορυφής 2020 1/10: Έντονες διπλωματικές διεργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη λίγες ώρες πριν από την έναρξη της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής που θα συζητηθούν οι σχέσεις της Ε.Ε. με την Τουρκία και οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και θα συναντηθεί με τον Σαρλ Μισέλ, με τον οποίο μεταξύ άλλων θα συζητήσουν το προσχέδιο των συμπερασμάτων πριν αυτό συνταχθεί και παρουσιαστεί στο δείπνο των ηγετών, ενώ στην συνέχεια θα δει την Ούρσουλα φον ντερ Λάινερ η οποία θα επισκεφθεί την χώρα μας το επόμενο διάστημα.

Ο πρωθυπουργός, που έχει την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ – μετά την επιτυχημένη επίσκεψη Πομπέο – δίνοντας το στίγμα των προθέσεων του ενόψει της Συνόδου Κορυφής σημείωσε στο υπουργικό συμβούλιο πως πλέον η Τουρκία θα πρέπει να αποδείξει έμπρακτα πως επιθυμεί τον διάλογο. “Έχει φτάσει πια η ώρα της διπλωματίας και είναι πια στο χέρι των γειτόνων μας να αποδείξουν έμπρακτα εάν όντως ειλικρινά επιθυμούν την αποκλιμάκωση και τον διάλογο. Διαφορετικά η Ευρώπη έχει και άλλους τρόπους να προστατεύσει τα συμφέροντά της, αλλά και την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου”.

Ο κ. Μισέλ ξεκίνησε από χθες το βράδυ επαφές με ηγέτες προκειμένου να φτάσει σε ένα προσχέδιο για το κείμενο συμπερασμάτων που θα αφορά την Τουρκία πριν την έναρξη του Δείπνου όπου θα τεθούν επί τάπητος οι ευρωτουρκικές σχέσεις. Η αρχή έγινε με τον Νίκο Αναστασιάδη σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινός τόπος και να αποφευχθεί ένα αδιέξοδο, όπως στην Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών όπου η Κύπρος έβαλε βέτο στις κυρώσεις προς την Λευκορωσία προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα της για επέκταση των κυρώσεων σε πρόσωπα και εταιρείες που σχετίζονται με τις παράνομες ενέργειες της Άγκυρας εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ανάρτηση του μετά την συνάντηση, χαρακτήρισε «έγκαιρη» την συζήτηση, σημειώνοντας ότι «χρειαζόμαστε μία ενωμένη, σταθερή και αποφασιστική απάντηση στις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ». Ελλάδα και Κύπρος είναι σε συνεχή επαφή συντονίζοντας τις κινήσεις τους για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χθες ο Νίκος Δένδιας ήταν στην Λευκωσία, όπου μετά την συνάντηση με τον ομόλογο του Νίκο Χριστοδουλίδη δήλωσε ότι «η Ελλάδα συνεχίζει να στηρίζει την Κύπρο σταθερά ως προς το αίτημα της να υπάρξουν νέες καταχωρήσεις προσώπων και οντοτήτων – αυτών που εμπλέκονται στις συνεχιζόμενες παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ- στον ευρωπαϊκό κατάλογο κυρώσεων».

Timely discussion with @eucopresident. We need a united, firm and determined response to Turkey's illegal drillings in #Cyprus' #EEZ.

Special #EUCO pic.twitter.com/QFrPYjZhXO

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 30, 2020