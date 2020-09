Πομπέο – Μητσοτάκης Χανιά: Το “ευχαριστώ” του Αμερικανού ΥΠΕΞ στον πρωθυπουργό

Πομπέο – Μητσοτάκης Χανιά: Με μια φωτογραφία και ένα μήνυμα ευχαρίστησε ο Μάικ Πομπέο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη φιλοξενία στο πατρικό του σπίτι στα Χανιά. «Ευχαριστώ», έγραψε στα ελληνικά ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, «τον Ελληνα πρωθυπουργό γιατί μου έδειξε την πραγματική έννοια της ελληνικής φιλοξενίας. Η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας βασίζεται σε έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ ανθρώπων, μια απόδειξη των κοινών αξιών των χωρών μας και της διαρκούς φιλίας».

Στη φωτογραφία διακρίνονται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μάικ Πομπέο, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Τζέφρι Πάιατ και ο Νίκος Δένδιας να χαμογελούν, ενώ ετοιμάζονται να γευματίσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μενού του γεύματος εργασίας περιλαμβάνει χωριάτικη σαλάτα, ντολμαδάκια, καλτσούνια κρητικά, γιουβέτσι μοσχάρι με κριθαράκι και τριμμένο κρητικό τυρί, κέικ σοκολάτας, τσικουδιά, λευκό και κόκκινο κρασί.

Ευχαριστώ to @PrimeministerGR for showing me the true meaning of Greek hospitality. The U.S.-Greece relationship is built on a strong foundation of people-to-people ties, a testament to our countries' shared values and enduring friendship. pic.twitter.com/Q1Kqnyfd6F

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 29, 2020