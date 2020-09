Ιστορική η Συμφωνία των Πρεσπών: Αντιδράσεις και από τη “γαλάζια” πλευρά, για παρανόηση μιλά ο Τσιάρας

Ιστορική η Συμφωνία των Πρεσπών: Σε παρανόηση οφείλεται η χρήση του όρου «ιστορική» για τη Συμφωνία των Πρεσπών, στο κείμενο της Κοινής Δήλωσης Ελλάδας – ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Κώστα Τσιάρα. Μιλώντας στο Mega, ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι υπάρχει παρανόηση με την έννοια του όρος ιστορική. «Εκεί πρέπει να σταθούμε. Αν μιλάμε ότι καταφέρνουμε να κάνουμε ένα βήμα στις σχέσεις των δύο χωρών, βεβαίως εις βάρος μας, ναι είναι ιστορική. Δεν είναι ιστορική με την έννοια ότι πετύχαμε κάτι σημαντικό άρα η Ελλάδα βγήκε κερδισμένη από αυτή την υπόθεση» υπογράμμισε ο Κώστας Τσιάρας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε όσο ήταν αντιπολίτευση ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου να αποτραπεί η ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών. «Καταθέσαμε πρόταση μομφής, ζητήσαμε ονοματικές ψηφοφορίες. Κοινοβουλευτικά κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν. Όμως, τότε, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και νυν πρωθυπουργός, είχε πει, ότι εφόσον ψηφιστεί η Συμφωνία, παράγει αποτελέσματα μη αναστρέψιμα» σημείωσε.

Το άλλαξαν

Στο κείμενο που υπάρχει τώρα στην επίσημη σελίδα του Ελληνικού ΥΠΕΞ εμπεριέχεται η φράση:They highlighted Greece’s efforts to this end, noting the continued relevance of the Prespes Agreement and North Macedonia’s subsequent accession to NATO, while underscoring the importance of its consistent implementation in good faith.

Πριν η φράση εμπεριείχε και τον όρο historic: They highlighted Greece’s efforts to this end, noting the continued relevance of the historic Prespes Agreement and North Macedonia’s subsequent accession to NATO, while underscoring the importance of its consistent implementation in good faith.

Οι αντιδράσεις

Στον όρο historic αναφέρθηκε από το Βήμα της Βουλής και ο Αλέξης Τσίπρας ζητώντας “158 συγγνώμες” από τους βουλευτές της ΝΔ.

Συγχαρητήρια στη Νέα Δημοκρατία για το κοινό ανακοινωθέν του ΥΠΕΞ και Μάικ Πομπέο που αναρτήθηκε αμετάφραστο, και στο οποίο χαιρετίζουν την "Ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών". "158 συγγνώμες είναι, δεν είναι και πολύ. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει". pic.twitter.com/fU7hbZPcIf — Alexandros Nikolaidis (@AlexandrosNik) September 28, 2020

Ο χαρακτηρισμός σβήστηκε και από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις του State Department και της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για “τραγελαφική προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να συνεχίσει την ιστορική εξαπάτηση των πολιτών” και τονίζει ότι “δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά, μετά τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας στη Βουλή για την υποκρισία της ΝΔ, η διπλωματία της χώρας να εκλιπαρεί τις ΗΠΑ για να βγάλει ορθή στο κοινό ανακοινωθέν και να απαλείψει τη λέξη “ιστορική” που επιβεβαίωσε την κοροϊδία και τα προεκλογικά ψέματα του κ. Μητσοτάκη”.

Νωρίτερα, πριν την αφαίρεση της λέξης “ιστορική”, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σχολίασει:”Τώρα που συμφωνούμε απόλυτα με τον κ. Μητσοτάκη ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ιστορική, θα φέρει επιτέλους τις κυρώσεις συμφωνιών με τη Βόρεια Μακεδονία προς ψήφιση στη Βουλή ή φοβάται τον πανελλήνιο διασυρμό για την προεκλογική εξαπάτηση του ελληνικού λαού και την καταψήφιση από τον κ. Σαμαρά και τη μισή κοινοβουλευτική του ομάδα;”

Από την πλευρά του το Κίνημα Αλλαγής χαρακτήρισε διπρόσωπη τη ΝΔ και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «Ιανό» κάνοντας λόγο για ιστορική υποκρισία και λαϊκισμό.

Με αφορμή τη σχετική αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν των κκ. Πομπέο και Δένδια, το Κίνημα Αλλαγής, με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου, σχολίασε: «Ως αντιπολίτευση η ΝΔ καταψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών, την χαρακτήριζε “εθνική ήττα”. Ως κυβέρνηση τώρα, στο σημερινό κοινό ανακοινωθέν, την χαρακτηρίζει “ιστορική”. Διπρόσωπος ο κ. Μητσοτάκης, Ιανός και μάλιστα στα εθνικά θέματα». Τονίζει ακόμη, ότι η «κωλοτούμπα» τελικά είναι τακτική και για τους δύο, για τον κ. Τσίπρα και για τον κ. Μητσοτάκη.

Ιστορική η Συμφωνία των Πρεσπών: Αντιδράσεις και από γαλάζιους βουλευτές

Τα σκάγια γαλάζιων βουλευτών «πήραν» επί της ουσίας το υπουργείο Εξωτερικών με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο και τον Θανάση Πλεύρη να μην κρύβουν τη δυσφορία τους.

«Καμία ιστορική συμφωνία δεν υπάρχει για τις Πρέσπες. Μια ύπουλη συμφωνία που ύπουλα δέσμευσε τη χώρα ήταν, είναι και θα είναι. Επιζήμια, άθλια και ύπουλη. Όχι ιστορική», είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι «φάρος μας είναι η ξεκάθαρη στάση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο θέμα».

Ενδεικτικό πάντως, του κλίματος που επικρατεί εντός του κυβερνώντος κόμματος είναι ότι νωρίτερα, ο Θανάσης Πλεύρης επέμεινε πως πρόκειται για επιζήμια συμφωνία. Χαρακτήρισε προκλητικό και λάθος, έστω και εάν διορθώθηκε, να χαρακτηρίζεται ιστορική η συμφωνία. Σύμφωνα με τον βουλευτή της ΝΔ, μπορεί ως συνθήκη να δεσμεύει τη χώρα, αλλά ο ίδιος δεν θα μπορέσει να πει ποτέ -όπως είπε- τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία, όπως δεν θα πει την Κωνσταντινούπολη, Ινσταμπούλ αν και είναι η διεθνής της ονομασία.

Αλλά και ο Ανδρέας Λοβέρδος απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, ανέφερε πως δημιουργεί πρόβλημα στον εαυτό της με το να χαρακτηρίζει τη συμφωνία «ιστορική». Κατά τον βουλευτή του ΚΙΝΑΛ που είχε ταχθεί ενάντια στη συμφωνία, «η κοντή μνήμη βλάπτει».