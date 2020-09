Μετάδοση κορωνοϊού μελέτη: Βίντεο επιβεβαιώνει τις οδηγίες για τήρηση των αποστάσεων

Μετάδοση κορωνοϊού μελέτη: Καταλυτικής σημασίας πληροφορίες για τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού προκύπτουν από πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου Πρίνστον. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μεταξύ δύο ατόμων δημιουργείται μια κωνικού τύπου ροή του αέρα που συμβάλλει στην ταχεία μεταφορά των μικροσταγονιδίων από το στόμα του ενός ατόμου προς τους γύρω τους. Σε σχετικό άρθρο που δημοσιεύουν στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, ερευνητές από τη Σχολή Μηχανολογίας και Αεροδιαστημικής Μηχανικής του αμερικανικού πανεπιστημίου, υποστηρίζουν ότι εσωτερικές δραστηριότητες, όπως μια συνομιλία, μπορούν να διασπείρουν το ιικό φορτίο τουλάχιστον, αν όχι πέραν του ενός μέτρου.

Να σημειωθεί ότι, η μέτρηση της διασποράς των μικροσταγονιδίων έγινε σε εσωτερικό χώρο χωρίς καλό εξαερισμό. Η διαπίστωση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών φορέων για τήρηση αποστάσεων τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ δύο ατόμων. «Οι άνθρωποι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους και μάλιστα σε απόσταση κάποιων μέτρων. Δεν είναι μόνο ο βήχας και το φτέρνισμα που έχουν επιπτώσεις στην διασπορά των αναπνευστικών ιών. Αλλά και μια απλή συνομιλία συμβάλλει στη μετάδοσή του», εξηγεί ο Χάουαρντ Στόουν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ροή αέρα θα μπορούσε εύκολα να μεταφέρει μικροσκοπικά σωματίδια

Οι ερευνητές χρησιμοποιώντας μια κάμερα υψηλής ταχύτητας, μαγνητοσκόπησαν την κίνηση ενός νέφους μικροσκοπικών σταγονιδίων, που φωτίστηκε από μια δέσμη λέιζερ, καθώς ένα άτομο μιλούσε μπροστά σε ένα φύλλο χαρτί. Οι φράσεις κυμαίνονταν από σύντομες δηλώσεις όπως «θα νικήσουμε τον κορωνοϊό» έως τους σύντομους γλωσσοδέτες που μαθαίνουν τα παιδιά. Οι ερευνητές επέλεξαν τις φράσεις για να συμπεριλάβουν διαφορετικούς ήχους που επηρεάζουν τη ροή του αέρα κατά την εκπνοή του από το στόμα του ομιλούντα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ήχοι όπως αυτοί που παράγονται κατά την εκφορά του γράμματος, δημιουργούσαν μια δέσμη νέφους κι αυτή με τη σειρά της μια μικρή δίνη αέρα και τελικά μια ροή σε κωνικό σχήμα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτή η ροή αέρα θα μπορούσε εύκολα και πολύ γρήγορα να μεταφέρει μικροσκοπικά σωματίδια μακριά από το στόμα του ομιλούντα και προς το περιβάλλον γύρω του.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και μια μικρή φάση μπορεί να συμβάλλει στη διασπορά μικροσωματιδίων σε απόσταση πέραν του ενός μέτρου, ενώ η διάρκεια της συζήτησης μεταξύ δύο ατόμων μπορεί να επηρεάσει το εύρος διασποράς των σωματιδίων. «Αν κάποιος μιλάει δυνατά για 30 δευτερόλεπτα τότε το αερόλυμα που παράγεται μπορεί να κινηθεί περάν του 1,5 μέτρου μακριά», εξηγεί ο Δρ. Στόουν. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του πειράματος διαπιστώθηκε ότι το παραγόμενο αερόλυμα από την ομιλία του ενός ατόμου έφτανε σε απόσταση 2 μέτρων μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Επίσης, όσο μεγαλύτερης διάρκειας οι συνομιλίες τόσο μεγαλύτερη η διάδοση του παραγόμενου αερολύματος, άρα και η διασπορά του ιού σε μεγαλύτερη απόσταση.