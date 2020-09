Αρμενία – Τουρκία τώρα: Καταγγελία για κατάρριψη αεροσκάφους

Αρμενία – Τουρκία τώρα: Το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανέφερε ότι τουρκικό μαχητικό F-16 κατέρριψε μαχητικό SU-25 στον εναέριο χώρο της Αρμενίας. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, νεκρός είναι ο πιλότος. αρμένικο μαχητικό τύπου SU-25 καταρρίφθηκε από τουρκικό μαχητικό F-16, με αποτέλεσμα ο πιλότος να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η επίθεση διεξήχθη από τον εναέριο χώρο του Αζερμπαϊτζάν. Νωρίτερα, το Γερεβάν είχε αναφέρει ότι τουρκικά αεροσκάφη είχαν πάρει μέρος στο πλευρό του Μπακού, σε συγκρούσεις, όπου τα τουρκικά F-16 υποστήριζαν τα μαχητικά του Αζερμπαϊτζάν και τα drones κατά τη διάρκεια επιθέσεων κατά Αρμένιων στρατιωτών και βάσεων. Νωρίτερα, η Άγκυρα υπογράμμισε ότι ήταν έτοιμη να στηρίξει το Μπακού «τόσο στις διαπραγματεύσεις όσο και στη μάχη», τονίζοντας ότι επίθεση κατά του Αζερμπαϊτζάν είναι επίθεση και κατά της Τουρκίας.

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται αποδίδοντας η μια στην άλλη επιθετικότητα. Τόσο οι αρμενικές όσο και οι αζέρικες στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναρτήσει πλήθος βίντεο επιχειρήσεων και επιθέσεων ο ένας κατά του άλλου. Υπενθυμίζεται πως το Ναγκόρνο-Καραμπάχ κήρυξε την ανεξαρτησία του, το 1991, από το Αζερμπαϊτζάν, με αποτέλεσμα οι δύο χώρες να οδηγηθούν σε πόλεμο. Το 1994 το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία και η μη αναγνωρισμένη Δημοκρατία του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, υπέγραψαν πρωτόκολλο για κατάπαυση πυρός με τη μεσολάβηση της Ρωσίας.

