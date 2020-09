Χοακίν Φίνιξ παιδί: Για πρώτη φορά πατέρας ο κορυφαίος ηθοποιός

Χοακίν Φίνιξ παιδί: Ο Χοακίν Φίνιξ και η Ρούνι Μάρα, έγιναν για πρώτη φορά γονείς το περασμένο μήνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο σκηνοθέτης Βίκτορ Κοσακόβσκι, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης. Συγκεκριμένα, μετά την προβολή της ταινίας Gunda, στην οποία ο Χοακίν Φίνιξ είναι εκτελεστικός παραγωγός, ο σκηνοθέτης ρωτήθηκε για τον διάσημο ηθοποιό και απάντησε χαρακτηριστικά πως “Μόλις απέκτησε μωρό. Ενα πανέμορφο αγόρι που ονομάζεται Ρίβερ”. Το όνομα Ρίβερ φυσικά και δεν είναι τυχαίο, καθώς το ζευγάρι το επέλεξε προς τιμήν του μεγαλύτερου αδερφού του ηθοποιού, Ρίβερ Φίνιξ, ο οποίος πέθανε το 1993, μόλις 23 ετών, από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Ο Ρίβερ Φίνιξ, ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του Χοακίν και το μεγαλύτερο παιδί από 5 αδέρφια, όλα με ιδιαίτερα ονόματα. Υπήρξε ηθοποιός, μουσικός και ακτιβιστής, ενώ το σχεδόν αγγελικό παρουσιαστικό του, τον είχε μετατρέψει σε teen idol της εποχής. Εκτός από τον αδελφό του, Χοακίν, που τον θεωρεί ως την μεγαλύτερη καλλιτεχνική επιρροή του, οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζάρεντ Λέτο και Τζέιμς Φράνκο, έχουν επηρεαστεί καλλιτεχνικά από αυτόν. Σημειώνεται πάντως, πως ο Χοακίν Φίνιξ και η Ρούνι Μάρα, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τον ερχομό του παιδιού τους, όπως επίσης δεν είχαν ποτέ επιβεβαιώσει και την εγκυμοσύνη της Ρούνεϊ.

🚨 Viktor Kossakovsky 📽️, Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ

— Max California's Lover (@Paula_FlorV) September 27, 2020