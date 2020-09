Πομπέο Θεσσαλονίκη: Τι έκανε ο Πάιατ πριν τον υποδεχθεί

Πομπέο Θεσσαλονίκη: Λίγες ώρες πριν την άφιξη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στη Θεσσαλονίκη και την συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια, ο Αμερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Παίατ αποκάλυψε με ανάρτησή του στο twitter ότι εκμεταλλεύτηκε την επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα για να κάνει μια πεζοπορία στο νησί των Θεών, στον Όλυμπο.

Ανάρτησε τέσσερις φωτογραφίες από τον Όλυμπο, με το μήνυμα: “Στον δρομο για⁦ @USConsulateThes έκανα μια εκπληκτική πεζοπορία στον Θρόνο του Δία. Ένας τέλειος τρόπος για να σηματοδοτήσω τα νέα “ύψη” στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας! Είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψω.

On the way to ⁦@USConsulateThes⁩ did some spectacular hiking to the Throne of Zeus. A perfect way to mark new heights in U.S.-Greece relations! I’m sure I’ll be back. pic.twitter.com/yanwVmOQes

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) September 27, 2020