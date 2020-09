Πομπέο – Δένδιας Θεσσαλονίκη: Οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με το διεθνές δίκαιο

Πομπέο – Δένδιας Θεσσαλονίκη: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στον Στρατηγικό Διάλογο ως απόδειξη της εξαιρετικής διμερούς σχέσης των δύο χωρών», σημειώνεται στη Κοινή Δήλωση των δύο χωρών με αφορμή τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και Νίκου Δένδια. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα και ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τις εξαιρετικές διμερείς τους σχέσεις και την αμοιβαία επιθυμία τους να εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία σε μια σειρά από τομείς, από την άμυνα και την ασφάλεια, τις επενδύσεις και την ενέργεια, μέχρι την παιδεία και τον πολιτισμό. Με την ευκαιρία της Επισκόπησης Υψηλού Επιπέδου, επιβεβαίωσαν την αμοιβαία επιθυμία τους να εμβαθύνουν τη συνεργασία, ιδίως στους τομείς: Περιφερειακής συνεργασίας, Άμυνας και Ασφάλειας, Επιβολή του Νόμου και Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας, Εμπόριο και Επενδύσεις, Ενέργεια και πολιτισμού.

Αναφορικά με την Περιφερειακή Συνεργασία, Ελλάδα και ΗΠΑ σημειώνουν ότι ασπάζονται κοινές απόψεις για την Ανατολική Μεσόγειο και επιβεβαίωσαν την πεποίθησή τους ότι τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτησης πρέπει να επιλυθούν ειρηνικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. «Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτισαν την επιβεβαιωμένη ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεργαστεί με άλλες χώρες της περιοχής για την επίτευξη συμφωνιών οριοθέτησης στη θάλασσα μέσω διαλόγου και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.»

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα επαναλαμβάνουν την υποστήριξή τους για την ένταξη όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων σε ευρωπαϊκούς και διατλαντικούς θεσμούς σύμφωνα με την επιλογή των πολιτών τους. Εξήραν τις προσπάθειες της Ελλάδας προς το σκοπό αυτό, σημειώνοντας τη συνεχιζόμενη συνάφεια της ιστορικής συμφωνίας Πρεσπών και της επακόλουθης προσχώρησης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεπούς εφαρμογής της με καλή πίστη», σημειώνεται στη διακήρυξη.

