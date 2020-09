Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας: Σάρωσε η «Bella»

Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας: H ταινία «Bella» της Θέλγιας Πετράκη, ήταν η μεγάλη νικήτρια του φετινού κινηματογραφικού, 43ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Εκτός από το Χρυσό Διόνυσο, η ταινία απέσπασε τέσσερις τιμητικές διακρίσεις (φωτογραφίας, γυναικείας ερμηνείας για την Έλενα Τοπαλίδου, κοστουμιών και μακιγιάζ), καθώς και το βραβείο της ΟΚΛΕ.

Πρόκειται για το πορτρέτο μιας γυναίκας (της Άνθης) και μιας εποχής, εκείνης του τέλους της δεκαετίας του ‘80, λίγο πριν την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και το τέλος του ψυχρού πολέμου. Η Άνθη (Έλενα Τοπαλίδου) από την Αθήνα των διαδηλώσεων γράφει στον σύζυγο της, τον Χρήστο (Νίκος Κουρής) που βρίσκεται στην Σοβιετική Ένωση και η Θέλγια Πετράκη, τα γράμματα αυτά, τα μεταμορφώνει σε ταινία. Στα μάτια της Άνθης η χώρα αλλάζει, ο κόσμος αλλάζει και μαζί τους ο Χρήστος μοιάζει να αλλάζει κι αυτός.

Στο φετινό Φεστιβάλ πρωταγωνίστησαν οι γυναίκες δημιουργοί

Το βραβείο σκηνοθεσίας απέσπασε ο Αλέξανδρος Σκούρας για το «Φυσαρμόνικα Μαν» με τον Μάκη Παπαδημητρίου, μια συγκινητική ιστορία ενός πατέρα που διεκδικεί ανορθόδοξα το παιδί του. Το βραβείο σεναρίου πήγε στον Γιώργο Τελτζίδη για την ταινία «Βούτα» του Δημήτρη Ζάχου, ενώ το βραβείο ντοκιμαντέρ στο «Τεό, ο γείτονάς μου» του Χρήστου Καρτέρη. Τιμητική διάκριση καλύτερης ερμηνείας απέσπασε ο Παύλος Ιορδανόπουλος για το «Νόημα του Αυγούστου» του Μάνου Παπαδάκη. Φέτος, για πρώτη φορά η κριτική επιτροπή του Εθνικού Διαγωνιστικού με επικεφαλής τον Αργύρη Παπαδημητρόπουλο απένειμε το βραβείο «Drama Queer» υπέρ της διαφορετικότητας, στην ταινία «Madonna F64.0» του Σταύρου Μαρκουλάκη. Στο νεοσύστατο Διεθνές Σπουδαστικό Τμήμα, το Grand Prix Student “Almost Famous” κέρδισε η ταινία «The best orchestra in the world» του Χένινγκ Μπακχάους.

Μεγάλος νικητής στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα αναδείχθηκε η ταινία «And she hisses»/»Σαν φίδι» (Ισπανία, ΗΠΑ) της Μόνικα Λεκ. Η ανακοίνωση έγινε διαδικτυακά από τον βραβευμένο με Όσκαρ Πολωνό σκηνοθέτη, Πάβελ Παβλικόφσκι (μέλος της κριτικής επιτροπής) και η σκηνοθέτρια έστειλε ευχαριστήριο βίντεο από το νεκροταφείο που είναι θαμμένος ο παππούς της, γιορτάζοντας το βραβείο της μαζί του, και κάνοντας πρόποση με ένα ποτήρι κρασί.