Καστελόριζο Τουρκία: Νέα NAVTEX για άσκηση

Καστελόριζο Τουρκία: Νέα ΝAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά εξέδωσε η Τουρκία, δεσμεύοντας περιοχή μεταξύ της Ρόδου και του Καστελόριζου στις 29 Σεπτεμβρίου από τις 8:00 έως τις 4:00.

Η NAVTEX από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας:

TURNHOS N/W: 1201/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 26-09-2020 11:36)

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 29 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 291400Z SEP 20.

Νέα πρόκληση για “Γαλάζια Πατρίδα” και Αν. Μεσόγειο

Νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέστρεψε στο γνωστό προκλητικό ύφος του εμμένοντας στις απόψεις του περί “Γαλάζιας Πατρίδας”. “Τα πρόσφατα γεγονότα στον κόσμο και ειδικά στη Μεσόγειο μας δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο δυνατοί στις θάλασσες, όπως σε κάθε τομέα. Με ισχυρή και αμετάβλητη βούληση για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στις θάλασσες με επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι να υπερασπιστούμε την Γαλάζια Πατρίδα μας”, είπε ο τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την “Επέτειο της Ναυτικής Νίκης της Πρέβεζας και της Ημέρας του Ναυτικού”.

Όπως γράφει η Hurriyet, ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η νίκη του οθωμανικού ναυτικού εναντίον τουναυτικούτων σταυροφόρων στη ναυμαχία της Πρέβεζας το 1538 ήταν ένα από τα πιο σημαντικά σημεία καμπής στην τουρκική ναυτική ιστορία. Ο Ερντογάν σημείωσε ότι “με τη νίκη της η Οθωμανική Αυτοκρατορία ενίσχυσε την κυριαρχία της στη Μεσόγειο και έδειξε τη δύναμη του τουρκικού ναυτικού σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε περήφανοι που οι Ναυτικές Δυνάμεις μας μεταφέρουν αυτήν τη μεγάλη κληρονομιά που κληρονομείται στο μέλλον ενισχύοντας το”.