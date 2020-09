Κρούσματα σήμερα Ελλάδα 26/9: Η ενημέρωση ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό

Κρούσματα σήμερα Ελλάδα 26/9: Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Σάββατο 315 νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγείας αναφέρει: Σήμερα ανακοινώνουμε 315 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 59 συνδέονται με γνωστές συρροές και 19 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 17228, εκ των οποίων το 55.8% άνδρες.

2783 (16.2%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 7131 (41.4%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

68 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών. 16 (23.5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 86.8%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 199 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 7 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 376 θανάτους συνολικά στη χώρα. 140 (37.2%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 78 έτη και το 96.8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Κορoνοϊός: «Σαρώνουν» το κέντρο της Αθήνας με rapid test

«Εκστρατεία» με στοχευμένα τεστ σε επιβαρυμένες περιοχές της Αθήνας από κινητές μονάδες έχει ξεκινήσει ο ΕΟΔΥ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σήμερα στην Κυψέλη και η προσέλευση είναι μαζική όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που protothema.gr Χθες από τα 106 τεστ που διενεργήθηκαν στην περιοχή της Κυψέλης, τα έξι βγήκαν θετικά, τα οποία και ιχνηλατούνται. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές με αυξημένο ιικό φορτίο. Στην πλατεία της Κυψέλης βρέθηκαν χθες ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. «Τα τεστ γίνονται καθώς το κέντρο της Αθήνας είναι σύμφωνα με τα στοιχεία από τις πιο επιβαρυμένες περιοχές», είπε ο Βασίλης Κικίλιας.

«Η επιδημία είναι τοπική και πρέπει να εντείνονται οι έλεγχοι που γίνονται», ανέφερε ο Σωτήρης Τσιόδρας ο οποίος όταν ρωτήθηκε αν πρέπει να ληφθούν κι άλλα μέτρα κατά του κορωνοϊού απάντησε: «Αυτό το μέτρο είναι από τα πιο σημαντικά».

Τα νέα μέτρα

Παράλληλα, σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα τα νέα μέτρα που έχουν σκοπό να διακόψουν την προμήθεια ποτών και άλλων προϊόντων που κατανάλωνε κυρίως η νεολαία τις μεταμεσονύκτιες ώρες, όταν τα μπαρ κατέβαζαν ρολά στις περιοχές εκείνες, στις περιοχές όπου έχουν ληφθεί πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, από τις 5 σήμερα το πρωί έως και τις 4 Οκτωβρίου τα καταστήματα μεταμεσονύχτιας λιανικής πώλησης, δηλαδή περίπτερα, κάβες και μίνι μάρκετ θα είναι κλειστά:

· Στην Περιφέρεια Αττικής,

· στην Ημαθία,

· στο Κιλκίς,

· στην Πέλλα,

· στην Πιερία,

· στη Χαλκιδική,

· στα Χανιά,

· στο Ηράκλειο Κρήτης,

· στη Ζάκυνθο,

· στη Λέσβο και

· στη Μύκονο,

σε όλους δηλαδή τους νομούς που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων, όπου θα λειτουργούν μόνο -και κατ’ εξαίρεση-τις μεταμεσονύκτιες ώρες τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων.

Ακόμη, ωστόσο, και στις παραπάνω περιοχές, όπου ισχύουν αυστηρότεροι περιορισμοί, αλλά και:

· στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

· στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

· στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας,

· στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας,

· στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας,

· στο Δήμο Βόλου,

· στη Σαντορίνη,

· στη Ρόδο,

· στην Κω,

· στην Πάρο και

· στην Αντίπαρο,

θα επιτρέπεται το take away, το drive through και το delivery για τα εστιατόρια, με εξαίρεση όμως την πώληση αλκοόλ.

Στόχος είναι κυρίως οι ασυμπτωματικοί φορείς, κυρίως νέοι, οι οποίοι έδιναν καθημερινά ραντεβού σε πλατείες και προαύλιους χώρους δημόσιων κτιρίων ή ακόμη και εκκλησιών. Πρόθεση της κυβέρνησης συνιστά, κυρίως, να εκλείψουν «τα φαινόμενα συνωστισμού, τα οποία παρατηρούνται κυρίως από νεαρής ηλικίας άτομα, μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, σε χώρους γύρω από περίπτερα και άλλα μαγαζιά που παρέχουν αλκοόλ» εξήγησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Την επιτυχία των κινήσεων αυτών, το εάν θα χρειαστούν δηλαδή μέτρα, με ύστατο, όπως δηλώνει η κυβέρνηση, ένα νέο lockdown, θα κρίνουν τρεις βασικοί παράγοντες. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά Ματίνα Παγώνη στον ΣΚΑΪ, οι παράγοντες αυτοί είναι ο αριθμός των κρουσμάτων, ο αριθμός των νοσηλευομένων και ο αριθμός των διασωληνωμένων.