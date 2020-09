Βραβεία σεφ 2020: Αυτοί είναι οι 100 καλύτεροι σεφ του κόσμου

Βραβεία σεφ 2020: Τα The Best Chef Awards έχουν καθιερωθεί από το 2015 ως μία από τις πρώτες πλατφόρμες που διαμορφώνουν και παρουσιάζουν ετησίως μια κορυφαία κάστα αποτελούμενη από σεφ που αφήνουν το προσωπικό τους στίγμα στο σύμπαν της γαστρονομίας. «Αποφασίσαμε να μην ακυρώσουμε την φετινή εκδήλωση αλλά να την διοργανώσουμε στην ψηφιακή της εκδοχή (#VIRTUAL2020). Με αυτή την πρωτοβουλία ελπίζουμε να διοχετεύσουμε ένα μήνυμα δύναμης και θετικότητας στον κόσμο της γαστρονομίας. Η ακύρωσή του θα σήμαινε ότι τονίζουμε το πόσο ευάλωτη είναι η υψηλή γαστρονομία και αυτό δεν είναι το σωστό μήνυμα. Αυτά ανέφερε ο Κριστιάν Γκαντό, Διευθυντής Δημιουργικού του project των The Best Chef Awards. Η κορυφαία τριάδα: Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε φέτος ο Ρενέ Ρεντζέπι, σεφ και συνιδιοκτήτης του διάστερου Noma στην Κοπεγχάγη. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν ο Σουηδός Μπιόρν Φραντζέν και ο Νταν Μπάρμπερ.

Στην φετινή λίστα με την αφρόκρεμα των σεφ συμπεριλαμβάνονται επαγγελματίες από 31 χώρες, 34 νέα ονόματα εκ των οποίων μάλιστα 15 είναι από την Ισπανία. Το βραβείο «Best Chef Rising Star», που αφορά τα ανερχόμενα αστέρια του χώρου απονεμήθηκε στην νεαρή Μανοέλα Μπουφάρα από τη Βραζιλία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σημαντικά ενώ το βραβείο του κοινού που παρακολουθεί τα βραβεία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απονεμήθηκε στον επίσης Βραζιλιάνο Ραφαέλ Κόστα ε Σίλβα. Το Βραβείο «The Best Chef Pastry Award» απονεμήθηκε στον Ισπανό Ξαβί Ντονάι, το «The Best Chef Food Art Award» που αναδεικνύει τον σεφ – καλλιτέχνη απονεμήθηκε στον Βρετανό Άλεξ Ντίλινγκ ενώ ο Νταν Μπάρμπερ τιμήθηκε και με το βραβείο της καλύτερης νέας άφιξης στην λίστα με την κάστα των κορυφαίων αλλά και με το βραβείο που του απένειμαν οι ίδιοι οι συνάδελφοί του (The Best Chef Voted by Chefs Award).

Ο σεφ Ρενέ Ρεντζέπι

Δεν αποκλείεται μάλιστα την επόμενη χρονιά να τον δούμε να φιγουράρει πρώτος. Ο «Αλχημιστής» Ράσμους Μανκ, σεφ – συνιδιοκτήτης του πολυσυζητημένου διάστερου The Alchemist στην Κοπεγχάγη, διακρίθηκε για το ερευνητικό και πειραματικό κομμάτι της κουζίνας του με το «The Best Chef Science Award». Σημειώνεται ότι κάνουμε λόγο για το καλύτερο εστιατόριο της Κοπεγχάγης (σύμφωνα με έγκριτο εθνικό γαστρονομικό οδηγό), που εντός 7 μηνών λειτουργίας πήρε 2 αστέρια Michelin.Ο Μανκ είναι ένας από τους πιο εκφραστικούς συνεχιστές του New Nordic Concept, του οποίου η ολιστική μαγειρική προσέγγιση και τα θεματικά πιάτα προκαλούν ρίγος. Τολμώ να τον αποκαλέσω ακόμα και Σκανδιναβό συνεχιστή του Αντριά και σίγουρα δεν είμαι η μόνη…

Τέλος, ο ζωντανός «θρύλος» Μισέλ Μπρα, που δεν βρίσκεται αφενός πλέον ενεργά στην κουζίνα αλλά έχει σημαντική επίδραση στον κόσμο της γαστρονομίας, τιμήθηκε με το αντίστοιχο βραβείο, το «The Best Chef Legend» ως ένδειξη της συνολικής προσφοράς του στο χώρο.