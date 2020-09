Νέα μέτρα Αττική – Χαρδαλιάς: Κλειστά από τα μεσάνυχτα περίπτερα, μίνι μάρκετ και κάβες

Νέα μέτρα Αττική – Χαρδαλιάς: Νέα περιοριστικά μέτρα ανακοινώθηκαν για την Αττική και τις άλλες επιβαρυμένες περιοχές της χώρας, με ισχύ από αύριο Σάββατο, σύμφωνα με όσα είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς στην επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι από το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου αναστέλλεται η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής πώλησης αγαθών, όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ και κάβες, μετά τα μεσάνυχτα και μέχρι τις 05:00 το πρωί. Το μέτρο αφορά την Αττική και τις Περιφέρειες σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Χαλκιδική, Χανιά, Ηράκλειο, Ζάκυνθο, Λέσβο και Μύκονο.

Από το μέτρο εξαιρούνται τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων. Επιπλέον, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από το Σάββατο θα λειτουργούν από τις 5 τα ξημερώματα. Σημειώνεται πως στις περιοχές ειδικών περιοριστικών μέτρων και τις περιοχές που βρίσκονται σε επιδημιολογική επιτήρηση επιτρέπεται το take away, drive through και delivery για εστιατόρια, με εξαίρεση την πώληση αλκοόλ. Είναι γνωστό άλλωστε ότι στις 12 τα μεσάνυχτα κλείνουν πλέον και τα καταστήματα εστίασης, κέντρα διασκέδασης και μπαρ.

Επίσης ανακοίνωσε για την περιφέρεια Τρικάλων ότι από αύριο στις 5 το πρωί τίθεται σε ειδικό καθεστώς περιοριστικών μέτρων, με τη χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους, ενώ ισχύουν και όλα τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί.

Οι κόκκινες περιοχές

Όσο για το ποιες περιοχές θεωρούνται οι μεγαλύτερες εστίες μετάδοσης, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως “υπάρχει ιδιαίτερο φορτίο στο κέντρο της Αθήνας και σε συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχουν μέτρα που εφαρμόζονται ήδη με ελέγχους και αυστηρές ιχνηλατήσεις ιδιαίτερα στο κομμάτι των στενών επαφών. Είμαστε σε καθημερινή συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων και οι πρωτοβουλίες θα φέρουν αποτέλεσμα. Πρέπει όλοι οι κάτοικοι της Αττικής να εφαρμόσουν τα μέτρα”.

Ο υφυπουργός έκανε λόγο για “κρίσιμο σημείο της προσπάθειάς μας γιατί οι επιλογές μας έχουν βαρύνουσα σημασία. Εξαρτάται απ’ όλους μας και από τον κανένα ξεχωριστά το αν θα εξαπλωθεί η πανδημία. Η προσήλωση στη μάσκα το αποτελεσματικότερο μέτρο κατά της πανδημίας”.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς επανέλαβε κάτι που λέει συνεχώς πλέον σε κάθε επίσημη ενημέρωση σχετικά με την τήρηση των μέτρων προστασίας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι αν για 14 ημέρες φορούσαν όλοι ανεξαιρέτως μάσκα, τηρούσαν τις αποστάσεις και χρησιμοποιούσαν αντισηπτικό, ο κορονοϊός θα είχε εξαλειφθεί.