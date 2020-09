Χάρτης Σεβίλλης ΗΠΑ: Πανηγυρίζει η Τουρκία με ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας

Χάρτης Σεβίλλης ΗΠΑ: Με παρέμβασή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα αναφέρεται στις «αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές» Ελλάδας και Τουρκίας, προσφέροντας ευκαιρία πανηγυρισμών στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για «Χαστούκι των ΗΠΑ στην Ελλάδα». Συγκεκριμένα, με κείμενο που ανάρτησε στο Twitter, η αμερικανική πρεσβεία στην Τουρκία ξεκαθαρίζει ότι ο Χάρτης της Σεβίλλης δεν συνιστά νομικό έγγραφο και συνεπώς δεν έχει δεσμευτική νομική ισχύ για τον καθορισμό των θαλασσίων συνόρων μεταξύ κρατών.

Ο Χάρτης της Σεβίλλης δημιουργήθηκε όταν η Ευρωπαϊκή Ενωση ζήτησε από το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης να απεικονίσει τις ΑΟΖ των ευρωπαϊκών κρατών με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Συνηθίζεται να αποκαλείται και Χάρτης της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εκπονήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και και σε αυτόν καταγράφεται η σύνδεση ελληνικής και κυπριακής ΑΟΖ. Καθορίζονται, δηλαδή, τα μέγιστα όρια για την Ελλάδα και την Κύπρο, χρησιμοποιώντας την ακτή κάθε κατοικημένου ελληνικού νησιού – ανεξαρτήτως του μεγέθους του και της εγγύτητάς του στις τουρκικές ακτές.

Η Τουρκία δεν δέχεται αυτόν τον χάρτη, κρίνοντας ότι τέτοιες οριοθετήσεις είναι άδικες. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί αυτόν τον χάρτη ως δεσμευτικό νομικό έγγραφο. Και τονίζει, υπογραμμίζοντας την πάγια θέση των ΗΠΑ, πως οι διαφωνίες σε σχέση με τον καθορισμό των θαλασσίων συνόρων θα πρέπει να επιλύονται στη βάση του διεθνούς δικαίου με καλόπιστο διάλογο και διαπραγματεύσεις, ενθαρρύνοντας Ελλάδα και Τουρκία να ξεκινήσουν διερευνητικές συζητήσεις όσο το δυνατόν συντομότερα.

