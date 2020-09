Μπάιντεν κορονοϊός: Η γκάφα του υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ

Μπάιντεν κορονοϊός: Σε γκάφα υπέπεσε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για το χρίσμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, στη διάρκεια ομιλίας του την Κυριακή, αναφέροντας πως… περί τα 200 εκατομμύρια ανθρώπων έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορωνοϊό στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη στιγμή που ο πραγματικός αριθμός των νεκρών πλησιάζει στις 200.000.

«Αν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τον δικό του τρόπο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, οι επιπλοκές από την Covid-19 οι οποίες έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια στα οποία έπρεπε να βρίσκονται, έχουν προκαλέσει τον θάνατο περίπου 200 εκατομμυρίων ανθρώπων, πιθανόν μέχρι την ώρα που θα ολοκληρώσω των ομιλία μου» ανέφερε ο Μπάιντεν στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.

Joe Biden says 200 million Americans have died of coronavirus instead of 200,000 pic.twitter.com/ZSjTxtzq1i

— The Sun (@TheSun) September 21, 2020