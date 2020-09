Σμαράγδα Καλημούκου μοντέλο: Η Λίζα από τους “Λατρεμένους μου γείτονες”, μεγάλωσε!

Σμαράγδα Καλημούκου μοντέλο: Η Σμαράγδα Καλημούκου μάς συστήθηκε ως “Λίζα” μέσα από τη σειρά του Mega με πρωταγωνιστές την Αβα Γαλανοπούλου και τον Κώστα Κόκλα, “Λατρεμένοι μου γείτονες”. Πριν από αυτό όμως, η νεαρή κοπέλα είχε συμμετάσχει ως χορεύτρια στο σόου του Μεγάλου Καναλιού “So you think you can dance”.

H τηλεοπτική Λίζα, σήμερα δεν ασχολείται ούτε με τον χορό ούτε με την υποκριτική, αλλά με το μόντελινγκ, καθώς εργάζεται ως επαγγελματίας plus size μοντέλο. Μάλιστα, ανεβάζει συχνά στον λογαριασμό της στο instagram, φωτογραφίες από τις δουλειές της ως μοντέλο.

Το πρωί της Τετάρτης, μάλιστα, έκανε και την εμφάνισή της στην πασαρέλα του Πρωινού.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε ακόμη