Αρνητές μάσκας: Έξαλλος ο frontman των Twisted Sister

Αρνητές μάσκας: Έξαλλος είναι ο τραγουδιστής των θρυλικών Twisted Sisters με αρνητές της μάσκας που χρησιμοποίησαν το πασίγνωστο κομμάτι της μπάντας «We’re not gonna take it» σε ένα event τους στη Φλόριντα. «Όχι… αυτοί οι εγωιστές μ@@κες δεν έχουν ούτε την άδεια ούτε την ευλογία μου να χρησιμοποιούν το τραγούδι μου για τον βλακώδη σκοπό τους» έγραψε σε tweet ο Dee Snider την Τετάρτη.

Μία μέρα νωρίτερα, βίντεο που κατέγραφαν το σόου μιας ομάδας αρνητών της μάσκας σε ένα κατάστημα στο Φορτ Λόντερντειλ είχαν γίνει viral, προκαλώντας την αντίδραση του frontman των Twisted Sister. Σε ένα από τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο YouTube, μέλη της ομάδας παρελαύνουν στο κατάστημα υπό τους ήχους του hit του συγκροτήματος και χωρίς μάσκα, αψηφώντας τους κανονισμούς που ισχύουν για τις εμπορικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ.

No…these selfish assholes do not have my permission or blessing to use my song for their moronic cause. #cuttheshit https://t.co/LPDAjSszbf

— Dee Snider🇺🇸 (@deesnider) September 16, 2020