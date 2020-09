Ευρυδίκη Παπαδοπούλου My Style Rocks: Η αποχώρηση και η… αστυνομία

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου My Style Rocks: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο The 2night Show την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Η τηλεπερσόνα αναφέρθηκε στην ξαφνική αποχώρηση της από το My Style Rocks και αποκάλυψε ένα απίθανο περιστατικό όπου, σύμφωνα πάντα με την ίδια, οι άνθρωποι της παραγωγής δεν της έδιναν το κινητό της και τα κλειδιά του αυτοκινήτου της.

«Είμαι άνθρωπος της υπερβολής. Δεν μπορώ να κλείσω το στόμα μου. Αν δεν μου αρέσει κάτι θα το πω. Όσο έτοιμος και να είσαι να κριθείς ή να κρίνεις περνάς από διάφορες ψυχολογικές διακυμάνσεις. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τις συμπαίκτριές μου, του περσινού κύκλου, γιατί ήμουν ανταγωνιστική, δεν το ζούσα και τους προκαλούσα εκνευρισμό. Άθελά μου έφυγα από το παιχνίδι γιατί πιέστηκα πάρα πολύ και οι καταστάσεις με έβγαλαν εκτός ορίων. Είχα πρόβλημα με την παραγωγή. Ο ΣΚΑΙ δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης.

Φεύγοντας και πηγαίνοντας στο αυτοκίνητο ζητούσα το κινητό μου από τους ανθρώπους της παραγωγής και δεν μου το έδιναν και επίσης μου πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητό μου ξεκινάει με το κουμπί “Start”. Όταν βγήκα στη Βεϊκου, έσβησε το αυτοκίνητο, νέκρωσε το φρένο και το τιμόνι. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πήγα να χτυπήσω έναν διανομέα, ο οποίος προσφέρθηκε να με βοηθήσει και να πάμε στην άκρη το αυτοκίνητο, κάλεσε τη αστυνομία αφού του είπα τι έχει γίνει. Η αστυνομία μου είπε να κάνω καταγγελία για απόπειρα εγκληματικής ενέργειας και για ότι με εκβιάζανε να πάω εκεί να πάρω τα αντικείμενα. Και τους είπα ότι δεν θέλω να κάνω τίποτα τέτοιο», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου.

Δείτε ακόμη