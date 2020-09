Ελεονώρα Μελέτη: Μια εξομολόγηση

View this post on Instagram

42… κ είναι μια χαρά… κ νιώθω όπως εχθές… κ μ αρέσει…γιατί κάθε χρόνος που περνάει βλέπω πίσω κ όλα είναι αλλιώς. Με ένα περίεργο τρόπο, όλα είναι καλύτερα. Με τρομάζει ο χρόνος που κυλάει. Όχι για τη φθορά που βλέπω στο πρόσωπο κ στο σώμα μου. Αυτή την αφήνω διακριτικά κ με ψυχραιμία να φαίνεται… καμία ντροπή ως προς αυτό. Αλλά γιατί η ζωή είναι αυτή, είναι εδώ κ μ αρέσει… κ θέλω συνέχεια, κι αλλο κ για πάντα… κ αυτό δεν γίνεται κ το ξέρω, αλλά τρομάζει. Τουλάχιστον κοιτώντας πίσω νιώθω γεμάτη. Κ τα πάντα αλλιώς. Ο θυμός μιας πρότερης νιότης έχει δώσει τη θέση του σε μια ώριμη γαλήνη, η τρέλα της νεανικής δίψας για τα πάντα, έχει δώσει χώρο στις συνειδητοποιημένος επιλογές, οι πολλοί άνθρωποι έφυγαν κ έμειναν οι λίγοι κ οι σωστοί, το αδιαπραγμάτευτο «εγώ» μετατρέπεται κάθε μέρα όλο κ περισσότερο σε «εμείς» κ όλα αυτά τα κάνει ο … χρόνος… σας ευχαριστώ πολύ πολύ όλους για τις ευχές κ τη σκέψη σας, να είστε όλοι καλά, κ να απολαμβάνετε να μεγαλώνετε! #birthday #mybirthday