Ηλιάνα Παπαγεωργίου εκπομπή: Η λαμπερή πρεμιέρα του Pop Up

Ηλιάνα Παπαγεωργίου εκπομπή: Πρεμιέρα έκανε σήμερα Δευτέρα 14/09 η εκπομπή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, την οποία πλέον θα απολαμβάνουμε μέσα από την συχνότητα του Alpha με την καθημερινή εκπομπή «Pop Up». Η ίδια αναλαμβάνει για πρώτη φορά το τιμόνι μιας τηλεοπτικής εκπομπής και είναι έτοιμη να κρατήσει μαζί με τους συνεργάτες της, παρέα στους τηλεθεατές. Στην έναρξη της εκπομπής έκαναν πασαρέλα οι τηλεοπτικοί συνεργάτες της παρουσιάστριας, η Αφροδίτη Γραμμέλη, ο Παναγής Τζωρτζάτος, η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Κωνσταντίνος Ντάφλος. Στη συνέχεια προστέθηκε στην παρέα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Αφού, έπεσαν οι τίτλοι αρχής η Ηλιάνα Παπαγεωργίου καλησπέρισε το κοινό λέγοντας μεταξύ άλλων: «Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Pop Up. Στο Pop Up θα βρείτε αγάπη, συναίσθημα και πάνω από όλα αλήθεια. Κάνετε Pop Up και έχετε εμένα παρουσιάστρια. Καλώς σας βρήκα. Εδώ ήρθαμε και δώσαμε την τρέλα μας στο Alpha και εγώ το έχω πει όποιος μου δώσει εμένα ζωντανή εκπομπή είναι τρελός». Από κει και πέρα την αρχισυνταξία της εκπομπής έχει αναλάβει ο έμπειρος δημοσιογράφος Στέλιος Χαϊμαντάς.

Το τριαντάφυλλο του Παναγιώτη Βασιλάκου στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Συνέντευξη στην εκπομπή “Pop Up” και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε ο Παναγιώτης Βασιλάκος. Ο πρώτος Έλληνας Bachelor μίλησε για όλα και αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι έχει αρχίσει να έρχεται κοντά με 10 κοπέλες. Ο Παναγιώτης Βασιλάκος, επίσης, αναφέρθηκε στην τελετή των ρόδων και είπε πως αυτή είναι η πιο δύσκολη στιγμή του ριάλιτι. Στο τέλος, μάλιστα, της συνάντησής του με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Παναγιώτης Βασιλάκος θέλησε να της προσφέρει ένα τριαντάφυλλο, ωστόσο πήρε μια απρόσμενη απάντηση, καθώς η παρουσιάστρια έκανε μια έμμεση αναφορά στον αγαπημένο της, SNIK.

“Παναγιώτη μου ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι γλυκύτατος. Θα το πάρω και θα το αφήσω εδώ γιατί είμαι δεσμευμένη. Περιμένω να μάθω και τα δικά σου τα ευχάριστα.”, ήταν η απάντηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στον Παναγιώτη Βασιλάκο.

