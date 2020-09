Τραμπ για Ερντογάν: Προτιμώ τους «σκληρούς και κακούς» ξένους ηγέτες

Τραμπ για Ερντογάν: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι συνεννοείται καλύτερα με τους “σκληρούς και κακούς” ξένους ηγέτες, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Μπομπ Γούντγουορντ στις αρχές του έτους. Το ηχογραφημένο απόσπασμα της συνομιλίας μεταδόθηκε σήμερα από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, παραμονή της έκδοσης του βιβλίου Rage, το οποίο βασίζεται σε 18 συνεντεύξεις που έδωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στον γνωστό δημοσιογράφο.”Τα πάω πολύ καλά με τον Ερντογάν, μολονότι υποτίθεται ότι δεν θα έπρεπε επειδή όλοι λένε “Τι φρικτός τύπος”.

Αλλά ξέρετε, για μένα λειτουργεί” είπε σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε στις 22 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, επέκτεινε το επιχείρημα αυτό για να συμπεριλάβει όλους τους ξένους ηγέτες: “Είναι αστείο, μπορώ να σας πω ότι όσο πιο σκληροί και κακοί είναι, τόσο καλύτερα τα πάμε. Κάποια μέρα θα μου εξηγήσετε γιατί συμβαίνει)αυτό, εντάξει;. Αλλά ίσως δεν είναι κακό. Οι εύκολοι ηγέτες είναι αυτοί που δεν μου αρέσουν τόσο ή δεν τα πάω τόσο καλά μαζί τους”, πρόσθεσε.

Στις συζητήσεις του με τον Γούντγουορντ, τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ το οποίο οδήγησε σε παραίτηση τον πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον το 1974, ο Τραμπ έκανε και άλλες δηλώσεις που τον φέρνουν σε δύσκολη θέση. Παραδέχτηκε για παράδειγμα ότι απέκρυψε σκοπίμως τη σοβαρότητα της πανδημίας του νέου κορονοϊού “για να μην προκαλέσει πανικό”.

“It’s funny, the relationships I have, the tougher and meaner they are, the better I get along with them,” President Trump said in an interview with @realBobWoodward. pic.twitter.com/6aCpqbO9jf

