Τραμπ Μπάιντεν: Κορυφώνεται η κόντρα

Τραμπ Μπάιντεν: Χωρίς αποδείξεις για ακόμη μία φορά, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να παρουσιάσει τον Τζο Μπάιντεν, τον Δημοκρατικό αντίπαλό του στις επερχόμενες στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου ως εξαρτημένο από ουσίες. «Νομίζω ότι ενδεχομένως εμπλέκονται πιθανώς ουσίες, αυτό ακούω», δήλωσε συγκεκριμένα ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν ανησυχεί για βιαιοπραγίες την ημέρα των εκλογών. «Θα τους σταματήσουμε πολύ γρήγορα αν το κάνουν αυτό», είπε.

Και οι δύο άνδρες συμμετείχαν στις εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη για τη 19η επέτειο από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο Τζο Μπάιντεν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς, με μάσκες, συμμετείχαν στις εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη για τη 19η επέτειο από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τιμούσε στην Πενσυλβάνια τη μνήμη των επιβατών της πτήσης 93.

«Το μοναδικό πράγμα που έστεκε ανάμεσα στον εχθρό και σε ένα θανάσιμο πλήγμα στην καρδιά της αμερικανικής δημοκρατίας ήταν το θάρρος και η αποφασιστικότητα 40 ανδρών και γυναικών -των καταπληκτικών επιβατών και του πληρώματος της Πτήσης 93», είπε ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας στο πλήθος. «Η Αμερική δεν θα σταματήσει ποτέ να καταδιώκει τους τρομοκράτες που απειλούν τον λαό μας», πρόσθεσε.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στον θάνατο του ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, το 2019, και του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί φέτος τον Ιανουάριο. Δεν έκανε όμως καμία αναφορά στην εκτέλεση του Οσάμα μπιν Λάντεν, του ηγέτη της Αλ Κάιντα και «εγκεφάλου» των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, η οποία έγινε επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα το 2011 -και τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Τζο Μπάιντεν.

Ο πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν στον χώρο του μνημείου μίλησε με την 90χρονη Μαρία Φίσερ, η οποία έχασε τον γιο της πριν από 19 χρόνια. Της είπε ότι και ο ίδιος έχει χάσει τον γιο του και πρόσθεσε «Δεν το ξεπερνάς ποτέ», δίνοντας στην ηλικιωμένη γυναίκα το τριαντάφυλλο που κρατούσε. Όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει για τον ίδιο η σημερινή ημέρα, ο Μπάιντεν απάντησε: «Σημαίνει ότι θυμάμαι όλους τους φίλους που έχασα».

As a nation, we must never forget those we lost on 9/11 and the incredible bravery of our first responders. Though the wounds of that day will never fully heal, the spirit of Americans recovered as it always does — unbowed by the efforts of those who strike against it. pic.twitter.com/Ogn7Sbvq1Q

