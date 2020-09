Μπαχρέιν Ισραήλ: Ιστορική διπλωματική κίνηση

Μπαχρέιν Ισραήλ: Το βασίλειο του Μπαχρέιν έγινε το τελευταίο αραβικό κράτος που συμφώνησε να εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ, στο πλαίσιο των πιέσεων του Ντόναλντ Τραμπ να χαλαρώσει η απομόνωση του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Έτσι, μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σειρά είχε το Μπαχρέιν. Την είδηση ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιλ Ίσα Αλ Χαλίφα και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι τρεις ηγέτες αναφέρουν ότι συμφώνησαν «να εγκαθιδρυθούν πλήρεις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και του Βασιλείου του Μπαχρέιν».

«Πρόκειται για μια ιστορική πρόοδο για την περαιτέρω ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Το άνοιγμα του απευθείας διαλόγου και των δεσμών μεταξύ αυτών των δύο δυναμικών κοινωνιών και προηγμένων οικονομιών θα συνεχίσει τη θετική μεταμόρφωση της Μέσης Ανατολής και θα αυξήσει τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής», συνεχίζει η ανακοίνωση. Ο γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, είπε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα πρεσβειών και την ανταλλαγή πρεσβευτών μεταξύ των δύο χωρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνοντας λόγο για «άλλη μια ιστορική εξέλιξη», υποστήριξε ότι υπάρχει «φοβερός ενθουσιασμός» και από άλλες χώρες που θέλουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, μίλησε για μια «νέα εποχή ειρήνης».

Στελέχη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), σε μια πρώτη αντίδραση, έκαναν λόγο για «προδοσία του παλαιστινιακού αγώνα». Η συμφωνία αυτή συνιστά οπισθοδρόμηση για την παλαιστινιακή ηγεσία που έχει παροτρύνει τα αραβικά έθνη να μην προσχωρήσουν στην αναγνώριση έως ότου κατοχυρώσουν ένα ανεξάρτητο κράτος. Αυτό ήταν ένα από τα λίγα χαρτιά που εξακολουθούν να κατέχουν οι Παλαιστίνιοι καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν παγωμένες. «Αυτό είναι άλλη μια πισώπλατη μαχαιριά στην παλαιστινιακή υπόθεση, στον παλαιστινιακό λαό και τα δικαιώματά τους», δήλωσε ο Wasel Abu Yousef, ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος. «Είναι προδοσία της Ιερουσαλήμ και των Παλαιστινίων … Δεν βλέπουμε απολύτως καμία δικαιολογία για αυτήν την ελεύθερη εξομάλυνση με το Ισραήλ».

BREAKING: President @realDonaldTrump has brokered a deal to establish full diplomatic relations between Bahrain and Israel!

"There had been two peace agreements with Israel in the last 72 years.

This is now the second peace agreement that we've announced in the last month." pic.twitter.com/TmJTNFiyK4

— The White House (@WhiteHouse) September 11, 2020