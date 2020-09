Κυρώσεις στην Τουρκία: Ανάρτηση του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών κατά Μάνφρεντ Βέμπερ

Κυρώσεις στην Τουρκία: Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Φαρούκ Καϊμακτσί, σχολίασε με έντονο τρόπο την ανάρτηση τους Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής της ομάδας του ΕΛΚ, ο οποίος συμφώνησε με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, περί κυρώσεων της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα ανέφερε στο twitter:

«@ManfredWeber, εσύ, η Ελλάδα & οι Ε/Κ πρέπει να σταματήσετε τις προκλήσεις & τις μονομερείς ενέργειες και την κατάχρηση της αλληλεγγύης της ΕΕ και του δικαιώματος αρνησικυρίας. Αντί για εκβιασμούς και απειλή κυρώσεων, η ΕΕ πρέπει να εμπλακεί και να προσπαθήσει για διάλογο και δικαιοσύνη, που αποτελεί τη βάση του Ευρωπαϊκού Οίκου μας».

Νωρίτερα ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ (CSU), είχε αναρτήσει άρθρο των βρετανικών Times, το οποίο φιλοξενούσε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κύριος Βέμπερ το σχολίασε γράφοντας ότι συμφωνεί απόλυτα με τον Ελληνα πρωθυπουργό: «Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει την επίθεσή της ή να αντιμετωπίσει κυρώσεις στην ΕΕ».

.@ManfredWeber Yourself, Greece&Greek Cypriots must stop provocations&unilateral actions and abusing the EU solidarity and veto right. Instead of blackmailing and threat of sanctions, the EU must engage and try dialogue&fairness, very basis of Our European House @ABBaskanligi https://t.co/s5v9Y5BPM9

— Faruk Kaymakcı (@frkkymkc) September 10, 2020