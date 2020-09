Tom Cruise – Mission Impossible: Συνεχίζει τα επικίνδυνα γυρίσματα

Tom Cruise – Mission Impossible: Για άλλη μία φορά ο 58χρονος σταρ Τομ Κρουζ επιβεβαιώνει ότι αναλαμβάνει και στην πραγματικότητα όλες τις «Επικίνδυνες Αποστολές», αφού γυρίζει χωρίς τη βοήθεια κασκαντέρ όλες τις σκηνές. Η παραγωγή του Mission Impossible 7 που μεταφέρθηκε στην Νορβηγία από τη Μεγάλη Βρετανία μετά από πολλές αναβολές λόγω πανδημίας του κορονοϊού είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η ημερομηνία εξόδου της ταινίας στις αίθουσες προγραμματίστηκε για τον Νοέμβριο του 2021.

Ο Τομ Κρουζ που εκτός από πρωταγωνιστής είναι και βασικός παραγωγός του blockbuster φέρεται μάλιστα να μίσθωσε ολόκληρο πλοίο με κόστος 600.000 λίρες προκειμένου να μεταφερθεί με ασφάλεια το πολυπληθές συνεργείο στην Σκανδιναβική χώρα ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα τα γυρίσματα. Αν και θα περίμενε κανείς ότι μεγαλώνοντας θα απέφευγε να ρισκάρει ριψοκίνδυνα γυρίσματα χωρίς κασκαντέρ.

Το βίντεο ανέβασε μάλιστα στα social media ο σκηνοθέτης των δύο τελευταίων ταινιών Κρίστοφερ ΜακΚουάρι. Φυσικά όσο ριψοκίνδυνος και να είναι, δεν είναι και αυτοκτονικός, αφού πριν ξεκινήσει το γύρισμα, χρειάστηκε τέσσερις ώρες για να προετοιμαστεί.

Ο συντονιστής επικίνδυνων σκηνών Γουέιντ Ιστγουντ είναι ο άνθρωπος κλειδί της υπερπαραγωγής των Mission Impossible, αφού είναι εκείνος που αναλαμβάνει τη τέλεια εκπαίδευση του πρωταγωνιστή είτε πρόκειται να κρέμεται στον αέρα από αεροπλάνο εν ώρα πτήσης είτε κρατώντας την ανάσα του στο βυθό για πάνω από 6 λεπτά.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y

— zach (@ZachMacieI) September 7, 2020