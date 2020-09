Μητσοτάκης – Τουρκία: “Δεν νοείται διάλογος υπό καθεστώς απειλών”

Μητσοτάκης – Τουρκία: Τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο παρουσίασε με τεκμήρια ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη του Προεδρείου του ΕΛΚ με τους επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπειών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός μοιράστηκε με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ , την πεποίθηση ότι η Ευρώπη δεν θα σταθεί ούτε αδύναμη ούτε διχασμένη απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι σταθερά έτοιμη για διάλογο, καθότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις θέσεις της, όμως πραγματικός διάλογος δεν νοείται υπό το καθεστώς απειλών ή παραβίασης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι συμμετέχοντες, ανάμεσά τους όλοι οι Αντιπρόεδροι της ΚΟ του ΕΛΚ, εξέφρασαν την ομόθυμη στήριξή τους στις ελληνικές θέσεις.

Η ΚΟ του ΕΛΚ σημείωσε επίσης ότι η Σύνοδος Κορυφής πρέπει να θέσει σαφείς όρους βάσει των οποίων θα ενεργοποιηθούν οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, τονίζοντας ότι εφόσον οι προκλήσεις της τουρκικής πλευράς συνεχιστούν η ‘Αγκυρα πρέπει να πληγεί στο σημείο όπου είναι περισσότερο ευάλωτη, δηλαδή στο οικονομικό πεδίο.

Ο κ. Βέμπερ μάλιστα διεμήνυσε στην Τουρκία ότι «δεν θα εκβιαστούμε», προσθέτοντας ότι η Ελλάδα αντιστέκεται στην τουρκική στρατιωτική επιθετικότητα στη θάλασσα. «Πολύ καλό που μιλήσαμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις κρίσιμες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο σήμερα. Το ΕΛΚ στηρίζει πλήρως τη δουλειά της Ελληνικής κυβέρνησης να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και σταθεί ενάντια στην τουρκική στρατιωτική επιθετικότητα στη θάλασσα. Δεν θα εκβιαστούμε» έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

I presented to the @EPPgroup evidence of the provocative actions of Turkey in the Eastern Mediterranean. Greece is an advocate for dialogue, since we have absolute faith in our positions. However, real dialogue cannot be pursued under threat or violations of our sovereign rights. pic.twitter.com/CpBc4HYJu7

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) September 8, 2020