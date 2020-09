Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας: Ο Στόλτενμπεργκ, η διάψευση και το παρασκήνιο

Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας: Έντονη δυσαρέσκεια υπάρχει στην Αθήνα για την προαναγγελία από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, περί έναρξης τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για την αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Την πρωτοβουλία Στόλτενμπεργκ έσπευσε να υποστηρίξει η Άγκυρα. Η Αθήνα έσπευσε να διαψεύσει τον κ. Στόλτενμπεργκ καθώς δεν υπήρξε καμία επικοινωνία ούτε με τον υπουργό Εξωτερικών ούτε πολύ περισσότερο με τον κ. Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές, ο κ. Στόλτενμπεργκ παρουσίασε σε Έλληνες στρατιωτικούς στις Βρυξέλλες ένα έγγραφο με κάποιες πρώτες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να στηθεί ένας μηχανισμός αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Στους κόλπους της Συμμαχίας προφανώς υπάρχει ανάληψη πρωτοβουλιών από συγκεκριμένες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, πιθανώς και άλλες. Ο ίδιος ζήτησε να του επιστρέψουν το έγγραφο σε μια εβδομάδα με τις παρατηρήσεις τους. Στη συνέχεια ζήτησε να μιλήσει με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, με τον οποίο μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης δεν είχε μιλήσει.

Παρ’ όλα αυτά προχώρησε στην ανακοίνωση ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν για την έναρξη τεχνικών συνομιλιών, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια της Αθήνας για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα. Έτσι σε ελάχιστο χρόνο από τη στιγμή που έγινε η ανακοίνωση από τον γγ του ΝΑΤΟ, διπλωματικές πηγές στην Αθήνα έσπευσαν να τον διαψεύσουν και να ξεκαθαρίσουν ότι «οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με φερόμενες τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα». Οι ίδιες πηγές σχολίαζαν πως «η μονομερής εγχείριση εγγράφου με την παράκληση για σχόλια εντός μίας εβδομάδας σε καμία περίπτωση δεν συνιστά έναρξη διαλόγου».

Άφηναν πάντως ανοικτό ένα παράθυρο διαλόγου, δείχνοντας όμως το πλαίσιο της όποιας πρωτοβουλίας για να γίνει αυτή αποδεκτή: «Σε κάθε περίπτωση, έχουμε συγκρατήσει την πρόθεση του ΓΓ του ΝΑΤΟ να εργαστεί για να θεσπίσει μηχανισμούς αποκλιμάκωσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Πλην όμως, αποκλιμάκωση συνιστά μόνον η άμεση απομάκρυνση όλων των τουρκικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Στόλτενμπεργκ ανέφερε: «Μετά τις συζητήσεις μου με Έλληνες και Τούρκους ηγέτες, οι δύο σύμμαχοι συμφώνησαν να ξεκινήσουν τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ για τη θέσπιση μηχανισμών στρατιωτικής αποσυμπίεσης για τη μείωση του κινδύνου συμβάντων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο». Παραμένω σε στενή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους συμμάχους για να βρεθεί λύση με πνεύμα ΝΑΤΟϊκής αλληλεγγύης», συμπλήρωσε.

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 3, 2020