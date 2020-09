Καστελόριζο τώρα – Τουρκία: Νέα προβοκάτσια

Καστελόριζο τώρα – Τουρκία: H τουρκική μονταζιέρα συνεχίζει να εργάζεται πυρετωδώς και στο στόχαστρο φαίνεται πως παραμένει το Καστελόριζο. Η Άγκυρα, δια του εκπροσώπου του Τούρκου προέδρου Φαχρετίν Αλτούν, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι παρεμποδίζει το έργο Τούρκων δημοσιογράφων και προχωρώντας σε απειλές απέναντι στη χώρα μας. Αφορμή για τα νέα αυτά «πυρά» είναι η δημοσιοποίηση φωτογραφιών των διαβατηρίων του ανταποκριτή του Anadolu στην Αθήνα αλλά και του φωτογράφου του τουρκικού πρακτορείου σε ελληνική ιστοσελίδα. Ο δημοσιογράφος και ο φωτογράφος ταξίδεψαν από την Αθήνα στη Ρόδο αεροπορικώς και στη συνέχεια έφτασαν στο Καστελόριζο. Οι τουρκικές Αρχές κάνουν λόγο για στοχοποίησή τους ενώ ο εκπρόσωπος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτηρίζει την Ελλάδα «κράτος – μαφία».

«Καταδικάζουμε τις ελληνικές Αρχές που στοχοποιούν μέσω φασιστικού διαδικτυακού τόπου τους εργαζόμενους του πρακτορείου Anadolu που βρίσκονται στο Καστελόριζο ενώ οι Έλληνες δημοσιογράφοι στην Τουρκία, στην οποία η Ελλάδα επιχειρεί να δώσει μαθήματα ελευθεροτυπίας, εργάζονται όπως επιθυμούν» λέει ο Αλτούν, και συμπληρώνει: «Προβληματίζει το γεγονός ότι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριφέρεται ως κράτος – μαφία».

H τουρκική μονταζιέρα όμως όπως φαίνεται συνεχίζει να εργάζεται πυρετωδώς, εμμένοντας στην προπαγάνδα περί «στρατικοποίησης» του Καστελόριζου. Το κρατικό TRT World, κατέγραψε δραστηριότητες της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης στο Καστελόριζο, με ειδική κάμερα από τις απέναντι τουρκικές ακτές στο Κας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του TRT World, τα πλάνα που προβλήθηκαν την Τετάρτη (2/09), δείχνουν Έλληνες στρατιώτες να περιπολούν το νησί.

Την ίδια στιγμή, ο γενικός διευθυντής επικοινωνίας του Anadolu, Fahrettin Altun δεν διστάζει μάλιστα να περάσει και σε απειλές.

«Θα πληρώσετε το τίμημα αν οι Τούρκοι δημοσιογράφοι πάθουν κάτι. Κανείς δεν μπορεί να φιμώσει το Anadolu Agency» αναφέρει σε μήνυμα του στο Twitter.

«Έλληνες δημοσιογράφοι εργάζονται ελεύθερα στην Τουρκία, στην οποία η Ε.Ε. συνεχώς κάνει μάθημα για την ελευθερία του Τύπου, ενώ η Ελλάδα, μέλος της Ε.Ε. συμπεριφέρεται ως μαφιόζικο κράτος» αναφέρει σε άλλο μήνυμα.

My message to Greece is as follows: You will pay the price if those Turkish reporters come in harm’s way.

Nobody can silence Anadolu Agency, whose staff work in the most hostile environments, through threats, intimidation or the publication of their personal information.

