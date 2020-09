Ρωσικές ασκήσεις – Ανατολική Μεσόγειος: Η Τουρκία εξέδωσε δύο Navtex για λογαριασμό της Μόσχας

Ρωσικές ασκήσεις – Ανατολική Μεσόγειος: Περιπλέκεται ακόμη περισσότερο η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Τουρκία να εκδίδει για λογαριασμό της Ρωσίας Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, στο νέο «επεισόδιο» στην Ανατολική Μεσόγειο εμπλέκεται και η Ρωσία, καθώς η Αγκυρα χθες εξέδωσε δύο NAVTEX για ρωσικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά, στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αλλά και ανατολικά της Κύπρου.

Αργά τη νύχτα ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε την διπλή NAVTEX με την ονομασία «ρωσικές ασκήσεις πυρός». Οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 8-22 Σεπτεμβρίου και 17-25 Σεπτεμβρίου από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, με την Αγκυρα να τονίζει πως στην διάρκεια των ασκήσεων δεν πρέπει να ενοχληθεί το Oruc Reis το οποίο κάνει έρευνες στην περιοχή. Η συγκεκριμένη NAVTEX ήρθε κατόπιν την απόφασης για την άρση του εμπάργκο, από την Ουάσινγκτον, εξαγωγής μη φονικών όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία, απόφαση που προκάλεσε την οργή της Τουρκίας.

Turkey issues two NAVTEX in Eastern Mediterranean for Russian firing exercises pic.twitter.com/uK1ZzWOyTy

Here is the location of Russian firing exercises declared through Turkey-issued NAVTEX via @TSKMap pic.twitter.com/Kl8s2EQz4U

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 2, 2020