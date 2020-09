Ελένη Μενεγάκη – Μάκης Πανταζόπουλος: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι στην φωτιά

Ελένη Μενεγάκη – Μάκης Πανταζόπουλος: Η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να γύρισε σελίδα στην ζωή της, αφού αποφάσισε να αποχωρήσει από την μικρή οθόνη, ωστόσο από ότι φαίνεται περνάει τέλεια στην καθημερινότητά της. Η ξανθιά παρουσιάστρια συνεχίζει τις διακοπές της στα Άχλα της Άνδρου, όπου διατηρεί εξοχική κατοικία ο σύζυγός της και δεν σταματά να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα δείχνοντας πόσο όμορφα περνάει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το βράδυ της Τρίτης, λοιπόν, η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες που έβγαλε με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, στην παραλία, όπου είχαν στήσει ένα πάρτι με φωτιές. Το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο στην αγαπημένη του παραλία με τις φλόγες της φωτιάς και το φεγγάρι στον ουρανό να δημιουργούν ένα ειδυλλιακό σκηνικό. «Love is in the air» , έγραψε η χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η παρουσιάστρια, αποκαλύπτοντας παράλληλα πώς τις συγκεκριμένες φωτογραφίες της έβγαλε ο αδερφός της, Θοδωρής Μισόκαλος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα like και τα comments από τους followers της να πάρουν φωτιά.

