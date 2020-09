My Style Rocks – Κατερίνα Στικούδη: Ανανεωμένη στα γυρίσματα του ριάλιτι μόδας

My Style Rocks – Κατερίνα Στικούδη: Μπορεί το My Style Rocks να διεκόπη αναγκαστικά τον περασμένο Μάρτιο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ωστόσο επέστρεψε πιο ανανεωμένο και η Κατερίνα Στικούδη χθες καλησπέρισε και πάλι τους τηλεθεατές. Πιο συγκεκριμένα, στο πλατό του αγαπημένου reality μόδας η όμορφη παρουσιάστρια υποδέχτηκε πέντε νέες παίκτριες που θα μας κρατούν συντροφιά μαζί με τις παλιότερες διαγωνιζόμενες τους επόμενους μήνες. Η Κορίνα Αδραμιτίδου, η Γεωργία Βρανά, η Κατερίνα Γιαλιτάκη, η Μαρία Ίλτσεβιτς, η Αρετή Λις, η Έρη Λώλη, η Βίκυ Μανώλη, η Κωνσταντίνα Παγάνη, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και η Σοφιάνα Σπίνουλα είναι οι πρωταγωνίστριες του νέου κύκλου του My Styke Rocks.

Εκτός από τις καινούργιες παίκτριες, ανανεώθηκε και η κριτική επιτροπή, καθώς φέτος δίπλα στον Στέλιο Κουδουνάρη και την Έλενα Χριστοπούλου θα βρίσκεται ο Χάρης Χριστόπουλος, ο οποίος επιστρέφει ξανά στη θέση του. Τα γυρίσματα του reality μόδας του ΣΚΑΪ άρχισαν επίσημα την Παρασκευή 20 Αυγούστου, ενώ χθες (31/8) πραγματοποιήθηκε η μεγάλη πρεμιέρα. Η όμορφη παρουσιάστρια εθεάθη στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου λίγο πριν την έναρξη των πολύωρων γυρισμάτων του My Style Rocks, φορώντας μια τζιν φούστα, ένα ριγέ πουκάμισο και χωρίς ίχνος μακιγιάζ, η Κατερίνα Στικούδη και πόζαρε χαμογελαστή κατά την άφιξή της στο χώρο.

Φωτογραφίες: Πέτρος Χόντος

Δείτε το πρώτο επεισόδιο

