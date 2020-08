Βιασμός στο μετρό – Νέα Υόρκη: Ένα φρικτό βίντεο στη δημοσιότητα

Βιασμός στο μετρό – Νέα Υόρκη: Ένα σοκαριστικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Νέας Υόρκης στο οποίο καταγράφεται η προσπάθεια ενός άνδρα να βιάσει μία 25χρονη γυναίκα σε αποβάθρα του μετρό. Αυτόπτες μάρτυρες τράβηξαν βίντεο με την απόπειρα βιασμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ούρλιαξε τραβώντας την προσοχή των περαστικών οι οποίοι στη συνέχεια με τις φωνές τους έδιωξαν τον δράστη. Στο βίντεο ακούγεται κάποιος να φωνάζει στον δράστη «φύγε από πάνω της». Όπως φαίνεται το στιγμιότυπο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ο δράστης τελικά έφυγε από τη νεαρή, σηκώθηκε από το έδαφος σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έβαλε τα γυαλιά του και έφυγε.

Η αστυνομία κλήθηκε αμέσως στο μετρό, αλλά ο δράστης είχε φύγει. Οι αστυνομικοί της Νέας Υόρκης, χθες το μεσημέρι συνέλαβαν τον Τζόσε Ρέγιες, κάτοικο του Μπρονξ και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού, της επίθεσης και της παρενόχλησης. Ο επικεφαλής των ντετέκτιβ της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Ροντέν Χάρισον, είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε το πρόγραμμα αναγνώρισης προσώπου του NYPD για να αναγνωρίσει τον δράστη, το πρόσωπο του οποίου είχε καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας και περαστικών.

Το πρόγραμμα ταίριαξε την εικόνα του δράστη με το πρόσωπο του Ρέγιες, από μια εικόνα που υπήρχε στο αρχείο, λόγω παλαιότερες σύλληψής του. Το θύμα, η 25χρονη γυανίκα, κατέθεσε ότι περίμενε το τρένο, όταν ο άνδρας που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο Ρέγιες, της επιτέθηκε, πλησιάζοντάς την και πετώντας την στο έδαφος. «Στη συνέχεια, έπεσε επάνω της και προσπάθησε να τη βιάσει, αλλά σταμάτησε όταν σχηματίστηκε πλήθος περαστικών γύρω του», δήλωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Anyone with information in regard to this incident is asked to call @NYPDTips at 800-577-TIPS.

All calls are anonymous! https://t.co/Ix8s3lptqS

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 30, 2020