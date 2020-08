Μελάνια – Ιβάνκα Τραμπ: Το viral δολοφονικό βλέμμα

Μελάνια – Ιβάνκα Τραμπ: Ένα παγωμένο βλέμμα αντάλλαξε η Μελάνια Τραμπ με την Ιβάνκα Τραμπ κατά την διάρκεια της Εθνικής Συνέλευση των Ρεπουμπλικανών, λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία λεπτομερειών για την έντονη σχέση τους σε ένα απόσπασμα ενός επερχόμενου βιβλίου. Αφού η Ιβάνκα Τραμπ μοιράστηκε ένα εισαγωγικό σχόλιο πριν την ομιλία αποδοχής του πατέρα της, πέρασε μπροστά από την Πρώτη Κυρία, με τις δύο γυναίκες να ανταλλάσσουν μια σύντομη ματιά. Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η Μελάνια φαίνεται να χαμογελά αρχικά στην Ιβάνκα Τραμπ που πέρασε από μπροστά της και να την κάνει ένα νεύμα προτού πάρει μια κρύα, ξινή έκφραση.

Νωρίτερα την Πέμπτη κυκλοφόρησε ένα απόσπασμα ενός επερχόμενου βιβλίου που γράφτηκε από την πρώην καλύτερη φίλη της Μελάνια Τραμπ, Στέφανι Γουίνστον Γουόλκοφ, αποκαλύπτοντας πως η Πρώτη Κυρία σχεδίασε το «Operation Block Ivanka» για να εμποδίσει την Ιβάνκα να εμφανιστεί στις φωτογραφίες της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά όπως είναι λογικό, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να σχολιάσουν την ένταση μεταξύ των δύο γυναικών στο χθεσινό συνέδριο των Ρεπουμπλικανών και να μοιραστούν κοντινά στιγμιότυπα της αντίδρασης της Μελάνια.

Σε συμπαθώ μόνο γιατί πρέπει;

«Η Μελάνια Τραμπ έριξε στην Ιβάνκα ένα βλέμμα που λέει: Σε συμπαθώ μόνο γιατί πρέπει» σημείωσε ένας χρήστης του Twitter. «Πείτε το ιδέα μου, αλλά δεν νομίζω ότι η Μελάνια συμπαθεί πολύ την Ιβάνκα. Σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε» σχολίασε ένας άλλος χρήστης. «Μήπως η Μελάνια γύρισε τα μάτια της μόλις είδε την Ιβάνκα» αναρωτήθηκε κάποιος άλλος.

Όσον αφορά στο βιβλίο και τις αποκαλύψεις σχετικά με την «Επιχείρηση – μπλοκάρισμα της Ιβάνκα», αναφέρεται πως η Πρώτη Κυρία έκανε ρυθμίσεις θέσεων για την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ που θα κρατούσαν την Ιβάνκα μακριά από την εμβέλεια των φωτογραφικών μηχανών, όταν θα ορκιζόταν πρόεδρος ο πατέρας της.

Η Γουόλκοφ, που έχει επιβλέψει μεγάλες εκδηλώσεις όπως το Met Gala, βοήθησε στην οργάνωση των εκδηλώσεων γύρω από την ορκωμοσία του Τραμπ. Μαζί εργάστηκαν σχετικά με το πού θα τοποθετηθούν οι κάμερες αλλά και πώς θα έμπαιναν οι καρέκλες για τα μέλη της οικογένειας προκειμένου να βγουν οι φωτογραφίες που ήθελαν. Στο τέλος, η Ιβάνκα τοποθετήθηκε πίσω από την Μελάνια, με αποτέλεσμα να μην εμφανιστεί σε κάποιες. «Στο μυαλό μας, η Ιβάνκα δεν έπρεπε να γίνει το κέντρο της προσοχής στην ορκωμοσία του πατέρα της» έγραψε στο βιβλίο η Γουόλκοφ.

Σημειώνει επίσης πως η επιχείρηση αυτή ουσιαστικά τέθηκε σε εφαρμογή επειδή η Ιβάνκα Τραμπ προσπάθησε να ελέγξει όλο το πρόγραμμα για την ημέρα της ορκωμοσίας και να βεβαιωθεί πως η οικογένειά της – ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ και τα τρία τους παιδιά- θα είχαν εξέχουσες θέσεις. «Ήταν η ορκωμοσία του Ντόναλντ, όχι της Ιβάνκα. Αλλά κανείς δεν ήταν αρκετά γενναίος για να της το πει. Η Μελάνια δεν ήταν ενθουσιασμένη με τις εντολές που έδινε η Ιβάνκα και δεν θα το επέτρεπε ποτέ».

Ο ανταγωνισμός

Το βιβλίο αναφέρεται στον ανταγωνισμό μεταξύ της Μελάνια και της Ιβάνκα και την έντονη και ανταγωνιστική σχέση των δύο γυναικών. Οι δύο πιο σημαντικές γυναίκες στην ζωή του Ντόναλντ Τραμπ – η 50χρονη σύζυγός του και η 38χρονη μεγαλύτερη κόρη του – έχουν μοιράσει τους χώρους στον Λευκό Οίκο. Η Ιβάνκα Τραμπ, που υπηρετεί ως σύμβουλος του πατέρα της, έχει γραφείο στην Δυτική Πτέρυγα ενώ η Μελάνια Τραμπ στην ακριβώς απέναντι πλευρά του κτιρίου, στην Ανατολική Πτέρυγα. Οι δύο γυναίκες δεν έχουν αναλάβει ποτέ μια κοινή πρωτοβουλία ούτε έχουν φιλοξενήσει κάποια εκδήλωση – και σπάνια τις βλέπει κανείς μαζί σε διάφορες εκδηλώσεις.

Το επερχόμενο βιβλίο «Melania and Me: My Years as Confidant, Advisor and Friend to the First Lady» προέρχεται από κρυφές μαγνητοφωνήσεις και χρόνια φιλίας με τη Μελάνια και θα κυκλοφορήσει την 1η Σεπτεμβρίου.