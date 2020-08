Ελληνικά F16: Συνόδευσαν αμερικανικό στρατηγικό βομβαρδιστικό

Ελληνικά F16: Τέσσερα αεροσκάφη F-16 BLK 52+ συνόδευσαν ένα αμερικανικό στρατηγικό βομβαρδιστικό τύπου Β-52, χθες, στο πλαίσιο της δραστηριότητας ALLIED SKY, “επιδεικνύοντας τους ισχυρούς συμμαχικούς δεσμούς των κρατών μελών του ΝΑΤΟ”, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ. Ειδικότερα, τα ελληνικά μαχητικά συνόδευσαν το αμερικανικό Β-52, πραγματοποιώντας πτήση εντός των FIR Αθηνών, ξεκινώντας την αποστολή τους νότια της Χίου και πετώντας άνωθεν των Κυκλάδων, της Πελοποννήσου, των Επτανήσων, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας, των Σποράδων και της Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αεροπορικής αστυνόμευσης της χώρας μας με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, τα ελληνικά αεροσκάφη συνόδευσαν το αμερικανικό βομβαρδιστικό και κατά τη διάρκεια της πτήσης του στο FIR της γείτονος χώρας, καταλήγει το ΓΕΕΘΑ στην ανακοίνωσή του. Ανάρτηση για το συγκεκριμένο περιστατικό έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, την οποία αναδημοσίευσε και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Today the US shows their powerful commitment to #NATO with six B-52 bombers overflying all 30 Allies. They will be accompanied by dozens of aircraft from across the Alliance. Working together, we fulfil our core mission: to deter aggression, prevent conflict & preserve peace. pic.twitter.com/dJk0g8IHUp

