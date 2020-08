Κλιφ Ρόμπινσον NBA: Πέθανε ο θρύλος του μπάσκετ

Κλιφ Ρόμπινσον NBA: Θρήνος στο ΝΒΑ, καθώς από τη ζωή έφυγε ο Κλιφ Ρόμπινσον, σε ηλικία 53 ετών.

Ο εκλιπών είχε επιλεγεί στην 36η θέση του δεύτερου γύρου του ντραφτ του 1989 από τους Μπλέιζερς, στους οποίους αγωνίστηκε μέχρι το 1997.

Στη συνέχεια, μετακόμισε στο Φίνιξ και τους Σανς, όπου έπαιξε μέχρι το 2001, έπειτα πέρασε μία διετία (2001-03) στους Ντιτρόιτ Πίστονς, άλλη μία (2003-05) στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια της καριέρας του (2005-07) τα πέρασε στους Νιου Τζέρσι Νετς.

Στα 18 χρόνια καριέρας στον «μαγικό κόσμο» πέτυχε συνολικά 19.591 πόντους, ενώ το 1993 αναδείχθηκε κορυφαίος έκτος παίκτης και το 1994 συμμετείχε στο All Star Game.

In another devastating blow, former Portland Trail Blazers great Clifford Robinson has passed away.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 29, 2020