Κυρώσεις Τουρκία: Ο Μπορέλ παρουσίασε τη λίστα – Μήνυμα στην Άγκυρα

Κυρώσεις Τουρκία: H Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις προκλήσεις και να απέχει από μονομερείς ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου των ΥΠΕΞ της ΕΕ, στο Βερολίνο. Κληθείς να διευκρινίσει τι είδους κυρώσεις παρουσίασε ο Ζοζέπ Μπορέλ, σημείωσε ότι πρόκειται για περιοριστικά μέτρα που αρχικά στοχεύουν πρόσωπα, στη συνέχεια όμως θα στοχεύουν, πλοία, οντότητες, υποδομές, περιουσιακά στοιχεία, περιορισμό χρήσης λιμανιών, περιορισμούς επί προμηθειών και παροχής τεχνολογίας και άλλα οικονομικά μέτρα σε ό,τι σχετίζεται με τις ενέργειες αυτές καθαυτές τις παράνομες ενέργειες.

Σε δεύτερη φάση θα μπορούσαν να υπάρξουν μέτρα και επί άλλων τομέων της τουρκικής οικονομίας που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή. Ξεκαθάρισε όμως ότι η ελπίδα όλων είναι να μη χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν. Παράλληλα ο κ. Μπορέλ, τόνισε ότι είναι επείγον να λύσουμε το θέμα των γεωτρήσεων και της παρουσίας τουρκικών πλοίων στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας και της Κύπρου δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι “πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση μεταξύ του προβλήματος των γεωτρήσεων στα διαφιλονικούμενα ύδατα, όπου υπάρχει ο κίνδυνος σύγκρουσης και χρειάζεται η διαμεσολάβηση -αυτό δηλαδή που κάνει η Γερμανία- και της περίπλοκης σχέσης της Τουρκίας με την ΕΕ.

1. Περιοριστικά μέτρα σε περίπτωση συνέχισης παράνομων γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

2. Καταχώρηση των πλοίων που εμπλέκονται σε παράνομες ερευνητικές δραστηριότητες της Τουρκίας.

3. Τομεακές κυρώσεις (πωλήσεις, προμήθειες, εξαγωγή υλικού σχετικά με έρευνες στον ενεργειακό τομέα, μεταφορά τεχνολογίας και προϊόντων)

4. Απαγόρευση δανεισμού σε τράπεζες και βιομηχανίες της Τουρκίας από κρατικές τράπεζες της ΕΕ

5. Ενδεχόμενο μείωσης ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Τουρκία.

6. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Τουρκίας μέχρι τον Σεπτέμβριο, δυνατότητα εξέτασης απαγόρευσης ταξιδιών σε συγκεκριμένα πρόσωπα (travel ban)

7. Να ενισχυθούν περαιτέρω οι καταχωρήσεις για ενέργειες Τουρκίας σε θαλάσσιες ζώνες ΚΔ και Ελλάδας σε υφιστάμενο καθεστώς κυρώσεων κατά Τουρκίας.

