Oruc Reis τώρα: Νέα τουρκική NAVTEX – Περιλαμβάνει ελληνική υφαλοκρηπίδα

Oruc Reis τώρα: Νέα NAVTEX εξέδωσε σήμερα η Τουρκία, παρατείνοντας έτσι τις ενέργειες του τουρκικού ερευνητικού Oruc Reis. Η τουρκική NAVTEX έχει ισχύ έως την 1η Σεπτεμβρίου. Η Άγκυρα δέσμευσε περιοχή που είναι κοντά στην προηγούμενη Navtex, λίγο πιο βόρεια και πιο ανατολικά για να συνεχιστούν οι έρευνες του Oruc Reis. Η νέα Navtex περιλαμβάνει ένα νέο τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της κυπριακής ΑΟΖ, ξεκινώντας ακριβώς από το σημείο που οριοθετείται το ανατολικό άκρο της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο.

Παράλληλα, το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο στο οποίο φαίνεται το Oruc Reis συνοδευόμενο από τον τουρκικό στολίσκο να πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο, με το πρακτορείο να σχολιάζει ότι «συνεχίζει την πορεία του».

Oruç Reis Gemisi görevine devam ediyor pic.twitter.com/4LCN1fY9lj — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 27, 2020

Αναλυτικά η NAVTEX

TURNHOS N/W: 1085/20

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.00 N – 027 59.77 E

34 12.28 N – 028 00.12 E

35 12.12 N – 030 22.15 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.58 N – 028 55.57 E

6 NM BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20.

Ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Μεσόγειο

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί η Τουρκία είχε ανακοινώσει μια ακόμη NAVTEX στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα θα πραγματοποιήσει άσκηση με πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο από 1 έως 2 Σεπτεμβρίου. H άσκηση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά της Μερσίνας στα βόρεια της Κύπρου.

Νέες απειλές από τον Χουλουσί Ακάρ

Την συνέχιση των προκλήσεων είχε προαναγγείλει νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ λέγοντας ότι θα συνεχιστούν επ’ αόριστον οι σεισμικές έρευνες του Oruc Reis και ότι «οι ΝΑVTEX θα συνεχιστούν μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες». Και σε έντονο ύφος τόνισε ότι «δεν θα παραχωρήσουμε ούτε μια σταγόνα νερού», προειδοποιώντας ότι «οποιαδήποτε παρενόχληση κατά των συμφερόντων μας θα έχει τίμημα».

«Δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο ή περιορισμός. Εμείς ασκούμε τα δικαιώματά μας, κάνουμε συγκεκριμένες τεχνολογικές εργασίες εκεί. Για όσο χρειαστεί εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις έρευνες. Το υπουργείο Ενέργειας κάνει τις εργασίες κι εμείς ως Ένοπλες Δυνάμεις είμαστε εκεί. Δεν έχει καμία διακοπή», δήλωσε ο Ακάρ στο πρακτορείο Anadolu. Αναφερόμενος δε στην κοινή άσκηση Ελλάδας-Κύπρου-Γαλλίας-Ιταλίας, είπε ότι έχει περάσει ο καιρός που τέτοιες ενέργειες μπορούσαν να φοβίσουν την Τουρκία.

Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ακάρ:

(Προβλήματα στο Αιγαίο) Είμαστε υπέρ της συνομιλίας. Ας συνομιλήσουμε. Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, θέλουμε ειρήνη και ηρεμία, αλλά θέλουμε επίσης τα δικαιώματά μας και το δίκαιο μας. pic.twitter.com/Rwk0rPsdww — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 27, 2020

Τουρκικές προκλήσεις: Το Συμβούλιο της Ευρώπης συζητά κυρώσεις

Η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και η παρατηρούμενη εκτροπή της, θα συζητηθεί ξανά στο διήμερο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που ξεκινά σήμερα στο Βερολίνο. Ο Νίκος Δένδιας αναλαμβάνει την πολλή δύσκολη προσπάθεια να μετακινήσει τις ευρωπαϊκές χώρες που παραμένουν απαθείς μπροστά στην ευρωπαϊκή επιθετικότητα, προειδοποιώντας ότι μόνο η συντονισμένη αποτροπή σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο μπορούν να οδηγήσουν τον Ερντογάν να επανεξετάσει την στάση του. Υπ’ αυτή την έννοια, η συμφωνία για προετοιμασία κυρώσεων που θα πλήξουν την τουρκική οικονομία, είναι ίσως το μοναδικό που τρομάζει τον ‘σουλτάνο’.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ προσανατολίζονται στην υιοθέτηση μιας λίστας κυρώσεων που θα «δαγκώνει» πιο πολύ σε σχέση με όσα μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι τώρα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ληφθεί απόφαση για επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων και θα ανατεθεί στις υπηρεσίες της Κομισιόν να συντάξουν τον κατάλογο. Στη συνέχεια η λίστα αυτή θα πάει προς έγκριση στους Ευρωπαίους ηγέτες στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου στην Ειδικη Σύνοδο για την Αν. Μεσόγειο. Υπάρχει πάντως σκεπτικισμός μήπως οι πιο σκληρές κυρώσεις οδηγήσουν τον Ερντογάν σε εκτροχιασμό…

Η συζήτηση για Τουρκία έχει προγραμματιστεί για απόψε στις 18:00 ώρα Ελλάδος με διάρκεια έως τις 20:15. Θα ακολουθήσει το δείπνο των 27, όπου και εκεί αναμένεται να συνεχιστεί η συζήτηση για το θέμα. Η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή.