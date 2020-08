Αντετοκούνμπο NBA: Η “μάχη” του Σακίλ Ο’ Νιλ να τον συγχαρεί στα ελληνικά

Αντετοκούνμπο NBA: Ένα χιουμοριστικό σκηνικό συνέβη όταν ο κορυφαίος Σακίλ Ο Νιλ επιχείρησε να πει τα συγχαρητήριά του προς τον εκπληκτικό φόργουορντ των Μπακς Γιάννη Αντετοκούνμπο, που κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου αμυντικού στο NBA στα ελληνικά. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο του καλύτερου αμυντικού της χρονιάς και κατά την βράβευσή του είχαμε το ρεσιτάλ του θρυλικού σέντερ των Λέικερς, Σακίλ Ο’Νιλ.

Ο μεγάλος παίκτης προσπάθησε με μεγάλη αποτυχία να μιλήσει ελληνικά στον Greek Freak λέγοντας “Σινκαριατέρια, είμα περηφόνιος για σένια”, με τον Γιάννη να προσπαθεί να καταλάβει τι του έλεγε ενώ οι άλλοι στο πάνελ δεν σταματούσαν να γελούν.

Giannis looked confused when @SHAQ tried to congratulate him in Greek 😭 pic.twitter.com/4G8HgfLI3P

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 25, 2020