Red Hot Chili Peppers Jack Sherman: Πέθανε ο πρώην κιθαρίστας της θρυλικής μπάντας

Red Hot Chili Peppers Jack Sherman: Θλίψη στον κόσμο της μουσικής σκόρπισε η είδηση του θανάτου του πρώην κιθαρίστα των Red Hot Chili Peppers, Jack Sherman, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 64 ετών. Οι Red Hot Chili Peppers ανακοίνωσαν το θάνατο του Sherman σε μια ανάρτηση στο Instagram, αποκαλώντας τον «μοναδικό».

Εμείς από την οικογένεια RHCP θα θέλαμε να ευχηθούμε στον Jack Sherman να ταξιδέψει ομαλά στους πέρα κόσμους, που περνάει», έγραψε η δημοφιλής μπάντα στην ανάρτηση με την οποία αποχαιρέτησε τον Jack Sherman στο Instagram.

«Ο Τζακ έπαιξε στο ντεμπούτο- άλμπουμ μας καθώς και στην πρώτη μας περιοδεία στις ΗΠΑ. Ήταν μοναδικός και τον ευχαριστούμε για όλες τις καλές, κακές και ενδιάμεσες στιγμές».

