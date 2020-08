ΗΠΑ – ΕΕ συμφωνία: Έδωσαν τα χέρια για τους δασμούς

ΗΠΑ – ΕΕ συμφωνία: Ο Εκπρόσωπος Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρόμπερτ Λάιτχάιζερ και ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φιλ Χόγκαν ανακοίνωσαν συμφωνία για ένα πακέτο δασμολογικών μειώσεων που θα αυξήσουν την πρόσβαση στην αγορά για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι μειώσεις δασμών είναι οι πρώτες μειώσεις δασμών που διαπραγματεύθηκαν οι ΗΠΑ-ΕΕ εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ΕΕ θα καταργήσει τους δασμούς στις εισαγωγές προϊόντων αστακών φρέσκων και κατεψυγμένων από ΗΠΑ. Οι εξαγωγές αυτών των προϊόντων από τις ΗΠΑ στην ΕΕ ξεπέρασαν τα 111 εκατομμύρια δολάρια το 2017. Η ΕΕ θα καταργήσει αυτούς τους δασμούς με βάση το πλέον ευνοούμενο έθνος (MFN), αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2020. Οι δασμοί της ΕΕ θα καταργηθούν για μια περίοδο πέντε ετών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινήσει αμέσως διαδικασίες με στόχο τη μόνιμη αλλαγή των τιμολογίων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν κατά 50% τους δασμολογικούς συντελεστές σε ορισμένα προϊόντα που εξάγονται από την ΕΕ αξίας της μέσης ετήσιας εμπορικής αξίας 160 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων έτοιμων γευμάτων, ορισμένων κρυστάλλινων γυάλινων σκευών, παρασκευών επιφανειών, προωθητικών σκονών, αναπτήρων και τμημάτων αναπτήρων. Οι μειώσεις των τιμολογίων των ΗΠΑ θα γίνουν επίσης με βάση το MFN και θα ισχύουν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2020.

“Στο πλαίσιο της βελτίωσης των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ, αυτή η αμοιβαία επωφελής συμφωνία θα φέρει θετικά αποτελέσματα στις οικονομίες τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπεύουμε για αυτό το πακέτο μειώσεων δασμών να σηματοδοτήσει μόνο την αρχή μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει σε πρόσθετες συμφωνίες που δημιουργούν πιο ελεύθερο, δίκαιο και αμοιβαίο διατλαντικό εμπόριο “, δήλωσε ο Πρέσβης Λάιτλάιζερ και Επίτροπος Χόγκαν.

