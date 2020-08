Μπεν Κρος πέθανε: “Έφυγε” ο πρωταγωνιστής της ταινίας “Οι Δρόμοι της Φωτιάς”

Μπεν Κρος πέθανε: Ο Βρετανός θεατρικός και κινηματογραφικός ηθοποιός Μπεν Κρος, πασίγνωστος χάρη στον ρόλο του στην ταινία Οι Δρόμοι της Φωτιάς (Chariots of Fire, 1981, σε σκηνοθεσία του Χιου Χάντσον) πέθανε χθες Τρίτη σε ηλικία 72 ετών, ενημέρωσε ο πράκτοράς του. “Ο Μπεν πέθανε ξαφνικά έπειτα από σύντομη ασθένεια”, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ατζέντης του στο Λος Άντζελες. Γεννημένος στο Λονδίνο, ο Μπεν Κρος έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη το 1977, στην πολεμική ταινία A bridge too far, πλάι σε ιερά τέρατα όπως ο Σον Κόνερι, ο Μάικλ Κέιν, ο Ντερκ Μπόγκαρντ, ο Τζέιμς Κάαν, ο Άντονι Χόπκινς, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ κ.ά.

Αφού διακρίθηκε στη μουσική κωμωδία Σικάγο, επελέγη για να ενσαρκώσει το 1981, στους Δρόμους της Φωτιάς, τον Αγγλοεβραίο αθλητή Χάρολντ Έιμπραχαμς, που εν μέσω του ολοένα εντεινόμενου αντισημιτισμού κυνηγά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924. Η ταινία αυτή, που έμεινε στη μνήμη πολλών ιδίως χάρη στην εξαιρετική σύνθεση ηλεκτρονικής μουσικής που αποτελούσε το θέμα της, έργο του Vangelis (του Βαγγέλη Παπαθανασίου), απέσπασε τέσσερα Όσκαρ το 1982, ανάμεσά τους το βραβείο της καλύτερης ταινίας, όμως ο Μπεν Κρος δεν ήταν καν υποψήφιος.

Παρέμεινε πολύ ενεργός στο θεατρικό σανίδι. Έπαιξε εξάλλου τον ρόλο του πατέρα του Σποκ στο Star Trek (2009), σε σκηνοθεσία του Τζέι-Τζέι Έιμπραμς. Ήταν πατέρας δύο παιδιών, του Θίο και της Λόρεν. Η κόρη του ανέφερε μέσω Facebook ότι “η καρδιά της έγινε κομμάτια” εξαιτίας του χαμού του. “Ήταν άρρωστος για κάποιο καιρό, αλλά η κατάστασή του επιδεινώθηκε την περασμένη εβδομάδα”, πρόσθεσε.